«Беларусьфильм» выложил отреставрированный фильм «Дикая охота короля Стаха»
Киностудия «Беларусьфильм» опубликовала на Youtube обновленную версию фильма «Дикая охота короля Стаха» по одноименной повести Владимира Короткевича.
Экранизацию снял белорусский режиссер Валерий Рубинчик, она вышла в прокат в 1979 году.
Реставрацию сделали в «Беларусьфильме» по заказу Министерства культуры. В фильме восстановили качество изображения и звук, рассказали на киностудии.
«Конец XIX века, белорусское Полесье, куда приезжает молодой этнограф, чтобы изучать народные предания. Он селится в небольшом поместье, хозяйка которого – последняя представительница старинного дворянского рода – рассказывает страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дикую охоту на старинный род».
Экранизация в свое время взяла множество наград. Например, в 1980 в Италии — Гран-при на I МКФ детективных и таинственных фильмов «Мистфест» в Каттолике.
А в 2021 году британский сайт о культуре и развлечениях WhatCulture включил «Дикую охоту короля Стаха» в список десяти советских и российских хоррор-фильмов, которые обязательно стоит посмотреть.
Картина доступна по ссылке.