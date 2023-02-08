«Беларусьфильм» выложил отреставрированный фильм «Дикая охота короля Стаха»

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Опубликовано: 08.02.2023 09:45 , Обновлено: 08.02.2023

Киностудия «Беларусьфильм» опубликовала на Youtube обновленную версию фильма «Дикая охота короля Стаха» по одноименной повести Владимира Короткевича.

Экранизацию снял белорусский режиссер Валерий Рубинчик, она вышла в прокат в 1979 году.

Реставрацию сделали в «Беларусьфильме» по заказу Министерства культуры. В фильме восстановили качество изображения и звук, рассказали на киностудии.

«Конец XIX века, белорусское Полесье, куда приезжает молодой этнограф, чтобы изучать народные предания. Он селится в небольшом поместье, хозяйка которого – последняя представительница старинного дворянского рода – рассказывает страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дикую охоту на старинный род».

Экранизация в свое время взяла множество наград. Например, в 1980 в Италии — Гран-при на I МКФ детективных и таинственных фильмов «Мистфест» в Каттолике.

А в 2021 году британский сайт о культуре и развлечениях WhatCulture включил «Дикую охоту короля Стаха» в список десяти советских и российских хоррор-фильмов, которые обязательно стоит посмотреть.

Картина доступна по ссылке.