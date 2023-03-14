«Беларусьфильм» позвал снимать «Черный замок» по Короткевичу режиссера «Самого лучшего фильма»

Опубликовано: 14.03.2023 10:22 , Обновлено: 14.03.2023

«Беларусьфильм» решил снять фильм по знаменитому историческому роману Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». Режиссера, сценариста и главных актеров позвали из России. Чем известны?

Как рассказали на гостелеканала «Беларусь 1», старт съемок фильма с рабочим названием «Черный замок» запланирован на апрель 2023 года.

Сценарий «по мотивам первоисточника» написал российский продюсер Глеб Шпригов. Он известен как автор сценария и продюсер фильма «1812: Уланская баллада» с Сергеем Безруковым в главной роли. Эта картина на «Кинопоиске» получила оценку 2,7. Фильм провалился в прокате: при господдержке и бюджете в 5 млн долларов собрал во всех странах только 1,3 млн долларов.

Режиссером «Черного замка» позвали россиянина Кирилла Кузина. Он снимал комедии «Самый лучший фильм» и «Самый лучший фильм 3-ДЭ» (с участием резидентов Comedy Club), «Залетчики», «Война полов», а также еще несколько комедийных сериалов.

К слову, у «Самого лучшего фильма» на «Кинопоиске» оценка 3.1. Картина получила, например, такие отзывы от зрителей:

А «Самый лучший фильм 3-ДЭ» с участием резидентов Comedy Club оценили на том же «Кинопоиске» на 3 балла. «Залетчики» — на 1,4, «Война полов» — на 3,5.

Также на гостелеканале сообщили, что «предварительно свое участие подтвердили в том числе звезды российского кино». Кто именно — неизвестно.

Завершить съемки планируют до начала июля. А выпустить фильм — весной 2024 года.