"Беларусьфильм" пообещал громкие премьеры. Не только про партизан?

Опубликовано: 04.03.2026 10:00 , Обновлено: 04.03.2026

Генеральный директор национальной киностудии "Беларусьфильм" Дмитрий Семенов анонсировал две "громкие премьеры", которые планируют выпустить на большие экраны в этом году, а также один мультфильм. Узнали, о чём будут новые картины.

О грядущих премьерах 2026 года Семенов рассказал 3 марта на ежегодной коллегии Министерства культуры. Оказалось, что оба фильма, съёмки которых завершились в прошлом году, будут о военных, но не только о далёких событиях Великой Отечественной войны, но и о подвигах военных наших дней.

Так, первая “громкая премьера”, намеченная на этот год - совместная картина со студией “ВоенФильм” - “Батька Минай. Партизанская легенда”. Она покажет историю, знакомую каждому белорусу со школьной скамьи - о подвиге белорусского партизана Миная Шмырева, Героя Советского Союза. Кадрами со съёмочной площадки “Беларусьфильм” делился ещё в прошлом году.

































Второй премьерой этого года станет кинолента “Одно на двоих”. В неё зрителям покажут историю двух военных летчиков Никиты Куконенко и Андрея Ничипорчика, которых наградили званиями Героя Беларуси посмертно за подвиг под Барановичами. В мае 2021 года лётчики ценой своей жизни увели падающий самолет Як-130 от жилых кварталов.

В честь их подвига на месте гибели лётчиков в Барановичах установили памятный знак, а также назвали в их честь одну из улиц, а теперь решили увековечить их подвиг и на экране.

















Не оставят без белорусских премьер в этом году и детишек. Для них сняли анимационный фильм “Волчок”, а чтобы привлечь внимание публики к премьере даже разработали настольную игру, которую накануне презентовали на выставке в Национальной библиотеке Беларуси.

Точные даты выхода намеченных премьер Семенов, впрочем, не озвучил, посоветовав следить за официальными информационными ресурсами “Беларусьфильма”.