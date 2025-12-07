Какие фильмы посмотреть к Новому году? Rolling Stone собрала ТОП-20, вышедших в "очень удачный" 2025 год

Опубликовано: 07.12.2025 20:15 , Обновлено: 07.12.2025

Редакция журнала Rolling Stone подвела итоги и представила свой топ фильмов уходящего 2025 года. В него попали представители разных жанров: от эпической истории о политическом сопротивлении до личного прочтения литературной классики.

Авторы рейтинга также оценили весь 2025 год как «очень, очень удачный» для любителей кино.

«Это был поистине великий год для великих фильмов, и точка. Нам пришлось пожертвовать многими любимыми фильмами, чтобы сократить список лучших фильмов 2025 года до 20. А учитывая различные премьеры на кинофестивалях, короткие отборочные показы на премию «Оскар», только стриминговые хиты и ряд неожиданных событий, мы могли бы легко удвоить этот список», — рассказали авторы списка лучших фильмов.

Именно поэтому в топ лучших не вошли тоже стоящие просмотра киноленты:

Blue Moon — «Голубая луна»,

— «Голубая луна», F1 — «Формула-1»,

— «Формула-1», Is This Thing On? — «Эта штука работает?»,

— «Эта штука работает?», One to One: John & Yoko — «Один на один: Джон и Йоко»,

— «Один на один: Джон и Йоко», My Undesirable Friends — «Мои нежелательные друзья» (иногда с подзаголовком «Часть первая – Последний воздух в Москве»),

— «Мои нежелательные друзья» (иногда с подзаголовком «Часть первая – Последний воздух в Москве»), The President’s Cake — «Президентский торт» или «Торт для президента»,

— «Президентский торт» или «Торт для президента», The Secret Agent — «Тайный агент» или «Секретный агент»,

— «Тайный агент» или «Секретный агент», Sinners — «Грешники»,

— «Грешники», Sirat — «Сират»,

— «Сират», The Voice of Hind Rajab — «Голос Хинд Раджаб».

А что же с самыми-самыми? Почему именно они вошли в ТОП-20 этого года? Авторы рейтинга Rolling Stone объяснили так: «Эти 20 фильмов — не просто главные события последних 12 месяцев. Именно к ним мы, скорее всего, будем возвращаться из года в год».

Вот и финальный топ-20 фильмов 2025 года по версии Rolling Stone. Успеете пересмотреть до Нового года?

20 Weapons («Оружие»)

Головокружительный психологический триллер, в котором режиссёр Зак Креггер мастерски жонглирует несколькими повествованиями о таинственном исчезновении детей. Фильм держит в напряжении до финальной, заработанной развязки, демонстрируя виртуозное владение саспенсом.

19 Frankenstein («Франкенштейн»)

Гильермо дель Торо наконец экранизировал роман Мэри Шелли, создав страстную, личную историю об изгоях и разрыве порочного круга плохого родительства. Фильм сочетает готическую эстетику, мощные темы и выдающиеся актёрские работы Оскара Айзека и Джейкоба Элорди.

18 Caught by the Tides («Пойманный волнами»)

Цзя Чжанкэ создал уникальный фильм-коллаж из архивных материалов своих прошлых работ, который начинается как поток сознания о Китае начала века. К финалу он оборачивается пронзительной и тщательно выстроенной медитацией об утрате, разбивающей сердце.

17 The Phoenician Scheme («Финикийская схема»)

Уэс Андерсон в удачной форме сочетает шпионский триллер, фарс и семейную драму о сложных отношениях отца и дочери. Фильм отличается фирменной визуальной гармонией, звёздным ансамблем и открытием — очаровательной Мией Триплтон.

16 On Becoming a Guinea Fowl («О том, как стать цесаркой»)

Ругано Ньони с чёрным юмором и беспощадной прямотой рассказывает историю о деревенском педофиле, чья смерть обнажает культуру молчания. Это острый и необходимый взгляд на травму, стыд и социальное потворство хищникам.

15 Orwell: 2+2=5 («Оруэлл: 2+2=5»)

Рауль Пек создал не просто документальный портрет писателя, а оглушающий анализ того, как тоталитаризм захватывает умы. Фильм мастерски связывает прошлое с настоящим, предлагая жизненно важный урок для современной эпохи.

14 Best Wishes to All («Всем наилучшие пожелания»)

Лучший фильм в жанре J-хоррор за десятилетия — дебют Юты Симотсу держит в леденящем напряжении, исследуя тему цены, которую платят за благополучие. Его сюрреалистичные, линчевские интерлюдии и медленное раскрытие секретов создают неповторимую атмосферу ужаса.

13 Universal Language («Универсальный язык»)

Канадец Мэтью Рэнкин создал трогательную и абсурдистскую оду синефильству, стилизовав историю о детстве в Виннипеге под иранское кино 70-х. Это не пародия, а искренний машнод о том, как кино помогает находить отражение самого себя за полмира.

12 Eddington («Эддингтон»)

Ари Астер представляет параноидальную сказку-вестерн о современной Америке, расколотой на части. Начинающийся как карикатура, фильм превращается в жутко актуальную конспирологическую драму, которая пугает своей близостью к реальности.

11 Peter Hujar’s Day («День Питера Худжара»)

Ира Сакс оживляет один день из жизни нью-йоркской богемы 1974 года через разговор фотографа и писательницы. Блестящие диалоги и игра Бена Уишоу и Ребекки Холл превращают скромный инди-фильм в мощную машину времени.

10 Sentimental Value («Сентиментальная ценность»)

Йоаким Триер возвращается к форме с горько-сладкой семейной драмой о травмах отцовства и исцелении через искусство. Захватывающие дух актёрские работы Ренате Рейнсве и Стеллана Скарсгарда исследуют, как сторителлинг может одновременно маскировать боль и способствовать её заживлению.

9 Marty Supreme («Марти Суприм»)

Джош Сафди создал спортивную драму о настольном теннисе, которая ощущается как двухчасовая паническая атака. Тимоти Шаламе блистательно играет неприятного гения, а эклектичный каст и баланс между грязным реализмом и старой доброй историей успеха делают фильм уникальным.

8 Sorry, Baby («Прости, детка»)

Ева Виктор врывается в мир кино с едким, смешным и душераздирающим дебютом о преодолении травмы. Фильм мастерски сочетает мёртвую панораму и эмоциональные удары, демонстрируя уникальный голос новой звезды-многожанровки.

7 No Other Choice («Другого выбора нет»)

Пак Чхан Ук превратил роман в чёрную комедию об ужасах позднего капитализма. Сочетая сатиру о рынке труда, саспенс и фирменное визуальное изящество, режиссёр создал одновременно мрачный, захватывающий и невероятно увлекательный фильм.

6 It Was Just an Accident («Это была просто случайность»)

Джафар Панахи исследует тему коллективной травмы и мести через историю о похищении, построенную как триллер и философскую притчу. Каждый кадр свидетельствует о руке мастера, а финальный эпизод бьёт прямо в душу.

5 Nouvelle Vague («Новая волна»)

Ричард Линклейтер создал идеальный фильм для киноманов — весёлую и вдохновляющую историю о съёмках «На последнем дыхании» Годара. Это одновременно историческая реконструкция, ода кинематографу и прекрасный «хаут-муви» с блестящим кастом.

4 Train Dreams («Сны о поездах»)

Медитативный и визуально потрясающий эпос, напоминающий раннего Терренса Малика. Фильм рассказывает тихую, но мощную историю простого лесоруба, чья жизнь отражает становление Америки, а Джоэл Эдгертон даёт лучшую роль в своей карьере.

3 Black Bag («Чёрный чемодан»)

Стивен Содерберг виртуозно смешивает шпионский триллер в духе ле Карре с язвительной семейной драмой. Катящийся на грани фола саспенс и блистательный дуэт Кейт Бланшетт и Майкла Фассбендера делают фильм одновременно гламурным и интеллектуально острым.

2 Hamnet («Хамнет»)

Трансцендентная и разбивающая сердце работа Хлое Чжао, превращающая семейную трагедию Шекспиров в гимн жизни и исцелению через искусство. Фильм достигает невероятной эмоциональной глубины благодаря откровенной игре Джесси Бакли, которая движет всей этой историей скорби.

1 One Battle After Another («Битва за битвой»)

Громоподобный, головокружительный эпос Пола Томаса Андерсона, который ловит дух нашего сумасшедшего времени и предлагает вневременной ответ. Это грандиозная, трогательная и абсурдно смешная сага о сопротивлении, которая утверждает: сражаться нужно любовью — это единственный способ защитить будущее.