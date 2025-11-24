«Как бы Netflix»: режиссер призвал посмотреть спортивную драму, снятую на 100% белорусской командой

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Опубликовано: 24.11.2025 18:48 , Обновлено: 24.11.2025

На «Беларусьфильме», кажется, услышали голоса белорусов, которые удивлялись, почему каждая «громкая» премьера государственной кинокомпании связана с режиссером и актерами из соседней России. В Минске состоялся пресс-показ спортивной драмы «Переломный момент», которую, как заявляют на студии, сняла на 100% белорусская команда: режиссер, съемочная группа и актеры.

Фильм сняли за 10 месяцев, а последние доработки все ещё идут. Картина рассказывает о судьбе ученика спортивной школы Артема Савичева, от которого в какой-то момент отворачиваются и друзья, и учителя, и девушка.

«Мы сделали все возможное, чтобы удивить зрителя. Это не типичная картина национальной киностудии. В частности, потому, что мы сделали огромный акцент на визуальной составляющей. В фильме показана та Беларусь, которую еще никто не видел. Простыми словами, на экране вы увидите то, как бы Netflix снял кино в нашей стране. И так, на наш взгляд, получилась красивая, но очень динамичная драма», — пообещал режиссер фильма Дмитрий Сорока и попросил белорусов не пропустить премьеру в кинотеатрах.

















«Я прошу зрителей прийти посмотреть, а после написать комментарий под роликом на Youtube. Потому что мы внимательно все читаем и ждем отзывов зрителей», — попросил режиссер.

Премьеру для зрителей пообещали 27 ноября в минском кинотеатре «Москва».