Хакеры объявили о взломе и краже всех песен Spotify. Сервис дал комментарий

Опубликовано: 22.12.2025 19:22 , Обновлено: 22.12.2025

Группа Anna’s Archive, известная прежде всего созданием резервных копий книг и научных работ, заявила, что совершила нечто из ряда вон выходящее. Хакеры утверждают, что скопировали почти весь контент Spotify.

Они объяснили свои действия не меркантильными интересами, а заботой о наследии человечества.

Согласно сообщению группы, им якобы удалось сохранить метаданные 256 миллионов треков и сами аудиофайлы 86 миллионов песен, что составляет около 99,6% всего архива Spotify. Хакеры уверяют, что полный архив весит чуть менее 300 ТБ и доступен для скачивания через торренты.

На данный момент неясно, какая именно часть музыкального архива Spotify была скопирована на самом деле. Компания предоставила изданию Android Authority заявление, в котором опровергаются утверждения Anna’s Archive о полном копировании данных с платформы.

«В ходе расследования несанкционированного доступа было установлено, что третье лицо собирало общедоступные метаданные и использовало незаконные методы для обхода DRM-защиты и получения доступа к некоторым аудиофайлам платформы. Мы активно расследуем этот инцидент», — говорится в сообщении компании.