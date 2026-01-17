Голливудскую звезду Сазерленда арестовали за нападение на таксиста
Актер Кифер Сазерленд, известный по роли Джека Бауэра в сериале «24», был арестован полицией Лос-Анджелеса. Инцидент произошел в понедельник, вскоре после полуночи, в районе Голливуда, недалеко от бульвара Сансет и Фэрфакс-авеню в Лос-Анджелесе.
«В ходе расследования было установлено, что подозреваемый, позже опознанный как Кифер Сазерленд, проник в автомобиль такси, напал на водителя (пострадавшего) и угрожал ему. Сотрудники полиции арестовали Сазерленда на месте происшествия», — сообщило управление полиции Лос-Анджелеса (LAPD, Los Angeles Police Department).
Актер был арестован по подозрению в угрозах и освобожден под залог в 50 000 долларов. Судебное заседание по его делу в Верховном суде округа Лос-Анджелес назначено на 2 февраля 2026 года.
Ранее Сазерленда задерживали за вождение в нетрезвом виде несколько раз:
- в 1989 году;
- в 1993 году;
- в 2004 году;
- в 2007 году;
- в 2020 году.
В 2009 году актера также арестовали по обвинению в том, что он ударил головой модельера Джека Макколлоу на балу Met Gala. В конечном итоге обвинения были сняты после заключения соглашения о признании вины.
Сам актер признавался, что влипает в истории из-за выпивки.
«Я никогда не был из тех, кто топит свои печали в алкоголе, когда у меня проблемы. Одна из вещей, которые я люблю делать, это выходить куда-нибудь с друзьями, рассказывать истории и выпить пару бокалов…», — сказал он журналу People.
«Честно говоря, все неприятности, которые со мной случались, были следствием моей любви к барам и выпивке с друзьями. Я бы солгал, если бы сказал, что не было моментов, когда это выходило из-под контроля», — добавил он.