Финальный сезон «Очень странные дела» стартовал. Собрали неизвестные факты о культовом сериале

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Опубликовано: 27.11.2025 10:15 , Обновлено: 27.11.2025

Завершающий пятый сезон сериала «Очень странные дела» стартовал на Netflix. Это произошло спустя более трёх лет после выпуска 4-го сезона, ознаменовав начало конца одной из самых успешных медиафраншиз современности. На пути к мировому признанию съёмочной группе, продюсерам и актерам пришлось преодолеть препятствия, которые, казалось, никогда не позволят проекту состояться.

Смена локации

Изначально сериал, задуманный братьями Мэттом и Россом Дафферами, носил рабочее название «Монток». Он основывался на реальной теории заговора об экспериментах над людьми на военной базе рядом с одноимённым городом в штате Нью-Йорк. Однако для создания атмосферы, напоминающей фильмы Стивена Спилберга 1980-х, локацию сменили на вымышленный Хоукинс в Индиане.

Никто не хотел снимать

Проект столкнулся с непониманием со стороны студий. Братья Даффер получили около 15 отказов, прежде чем медиа гигант Netflix согласился на съёмки. Потенциальные инвесторы не видели, как можно продать шоу, где главные герои – дети, а сам сериал при этом не детский. Студии предлагали либо смягчить формат, сделав его более подходящим для юной аудитории, либо сместить фокус на взрослого персонажа – шерифа Хоппера.

Тысячи детей на кастинге и “супервайзер по 80-м”

Продюсеры материала просмотрели около 1200 детей, чтобы найти идеальных кандидатов. Главной целью был не просто поиск талантливых актёров, а нахождение ребят, между которыми возникла бы естественная химия.

В то же время, Вайнона Райдер, сыгравшая Джойс Байерс, де-факто ещё и выступила одним из экспертов по аутентичности эпохи 80-х на площадке. Она постоянно указывала на неточности в музыке, одежде и диалогах, которые не соответствовали духу 1980-х. Братья Даффер в шутку называли её своим «супервайзером по 80-м».

Милли Бобби Браун, получившая роль Одиннадцатой, до этого почти забросила актёрскую карьеру из-за череды отказов, а кастинг на “Очень странные дела” стал для неё последней попыткой. Решающим аргументом для создателей стал твит Стивена Кинга, в котором всемирный король ужасов высоко оценил игру юной актрисы в другом сериале.

Что ждать от финала сериала?

Как написали в The Guardian, пятый сезон столкнулся с вызовом повзрослевших актёров, чей возраст уже не соответствует образам школьников. Шоуоанеры решили эту проблему, фокусируясь на замкнутом мире Хоукинса и его параллельных измерений. Несмотря на это, рецензенты похвалили сериал за то, что ему удаётся сохранить свою уникальную атмосферу. А завершить историю детей получится «пламенеющей, уворачивающейся от пуль кульминацией», которая заставит фанатов «кричать от радости».

А сам сериал «Очень странные дела» не только стал культурным феноменом, но и доказал, что рискованные проекты с нестандартными концепциями могут добиться мирового успеха.