Долина отказалась выезжать из проданной квартиры

Опубликовано: 05.01.2026 14:28 , Обновлено: 05.01.2026

Народная артистка России Лариса Долина отказалась покидать квартиру, которую продала, затем пыталась оставить себе, но Верховный суд РФ обязал всё-таки отдать ее ни в чем не повинной покупательнице Полине Лурье.

Российские СМИ сообщили, что Долина отказалась передать квартиру Лурье 5 января. А противоборствующие стороны обсуждают новые даты. И это при том, что покупательница недвижимости в Хамовниках требовала покинуть жилье ещё до конца 2025 года. Однако Долина заявила, что ну нужно время до 5 января, чтобы вывезти вещи.

«Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», — уточнила адвокат.

Кстати, у народной артистки России есть ещё одна квартира в Москве площадью 51 кв. м, а также два земельных участка с жилыми домами площадью 656 и 363 кв. метра. Кроме того, у дочери Долиной есть жилье в Московской области.

Тем временем у Ларисы Долиной появились другие проблемы, связанные с квартирным скандалом. Организаторы отменили юбилейный концерт певицы, приуроченный к 70-летию, намеченный на 6 марта, из-за жалоб зрителей. Как сообщило издание “Стархит”, организаторы получили множество звонков от неравнодушных к ситуации с квартирой.

Впрочем, представитель певицы утверждает, что концерт всё-таки состоится. Однако в афише Московского международного дома музыки выступление Долиной не значится, а в расписании стоит «Вечер неофолка» Петра Дранги и Пелагеи, и на него уже начали продавать билеты.