Датчанка впервые стала мисс Вселенной

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Опубликовано: 17.11.2024 09:47 , Обновлено: 17.11.2024

Виктория Кьер Тейлвиг из Дании получила корону Мисс Вселенная 2024, став первой датчанкой, выигравшей этот конкурс, который проходил в Мехико.

21-летняя танцовщица, предприниматель и начинающий юрист обошла более 120 других конкурсанток. Второе и третье места заняли девушки из Нигерии и Мексики.

“Я стою здесь сегодня, потому что хочу перемен, хочу творить историю, и именно это я делаю сегодня вечером”, - сказала она. Чидимма Адетшина из Нигерии финишировала первой, заняв второе место, а Мария Фернанда Бельтран из Мексики заняла второе место.

[link href=“https://www.instagram.com/reel/DCddJEot1U9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;” target=“_blank” rel=“noopener”] Посмотреть эту публикацию в Instagram [/link][link href=“https://www.instagram.com/reel/DCddJEot1U9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Miss Universe (@missuniverse) [/link]

За ними последовали Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес Педроза из Венесуэлы, а 28–летняя мама Педроза вошла в пятерку лучших.

Процесс выбора мисс Вселенная начался с того, что по результатам предварительного мероприятия в четверг, которое включало в себя конкурс ярких национальных костюмов, конкурсанты были отобраны в короткий список из 30 человек. Затем полуфиналистки дефилировали в купальниках, а затем 12 из них вышли на конкурс вечерних платьев.

В этом году впервые за 72-летнюю историю конкурса “Мисс Вселенная” к участию в нем были допущены женщины старше 28 лет. Среди них Беатрис Нджойя из Мальты стала первой и единственной женщиной в возрасте за 40, прошедшей в гранд-финал.

Отмена возрастного ценза произошла на фоне растущих призывов к модернизации конкурса. В преддверии конкурса 2023 года организация “Мисс Вселенная” также сняла давний запрет на участие беременных женщин, матерей и женщин, которые состоят или когда—либо состояли в браке.

Несколько стран, включая Беларусь, Эритрею и Объединенные Арабские Эмираты, впервые прислали участниц. Впрочем представительницы Беларуси не прошли в 30-ку финалисток.