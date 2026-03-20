Чак Норрис умер в возрасте 86 лет на Гавайях

Опубликовано: 20.03.2026 18:11 , Обновлено: 20.03.2026

Чак Норрис, чемпион по боевым искусствам, ставший культовой звездой боевиков и целой серии мемов и исполнивший главную роль в популярном сериале «Уокер, техасский рейнджер», скончался. Ему было 86 лет.

Норрис был госпитализирован на Гавайях в четверг, а в пятницу его семья опубликовала заявление, в котором говорится, что он умер тем же утром.

«Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой», — написала его семья.

«Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи», — говорится в заявлении семьи.

«Он прожил свою жизнь с верой, целеустремленностью и непоколебимой преданностью людям, которых любил. Своим трудом, дисциплиной и добротой он вдохновил миллионы людей по всему миру и оставил неизгладимый след в жизни многих», - сообщили по случаю его смерти родственники.

Как звезда боевиков, Норрис обладал таким авторитетом, которому большинство других не могли сравниться. Он не только снялся вместе с легендарным Брюсом Ли в фильме 1972 года «Путь дракона» (также известном как «Возвращение дракона»), но и был настоящим чемпионом по боевым искусствам, обладателем черного пояса по дзюдо, черного пояса 3-й степени по бразильскому джиу-джитсу, черного пояса 5-й степени по каратэ, черного пояса 8-й степени по тхэквондо, черного пояса 9-й степени по тансудо и черного пояса 10-й степени по чункукдо.