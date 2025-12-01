Белорусская группа прошла собеседование в SpaceX. Готовят первый в мире концерт в космосе?

🎥 Видео

Опубликовано: 01.12.2025 20:22 , Обновлено: 01.12.2025

Белорусская электронная группа Intelligency, получившая мировую известность благодарю хиту August, предприняла смелую попытку стать первым в истории музыкальным коллективом, отправившимся в космос.

Участники группы уже успели всем составом посетить штаб-квартиру компании SpaceX в Хьюстоне, где прошли собеседование для получения допуска к программе подготовки и будущему полету за пределы земной атмосферы.

Как сообщается, конечной целью музыкантов является - концерт на орбите Земли. Для документирования своего неординарного пути в космос группа уже ведёт подробный видеоблог. В опубликованных видео участники поделились впечатлениями от визита в космический центр:

Во-первых, на базе SpaceX белорусов сопровождал гид Володя, который познакомил их с историей космических путешествий и компании SpaceX.

Сами музыканты сняли на видео центры управления, откуда осуществляются запуски ракет к Луне и Марсу.

Они уже прошли письменное тестирование, результаты которого обещают обнародовать в ближайшее время.

Пока же решение SpaceX остается неизвестным. Параллельно с космическими амбициями группа продолжает творческую деятельность: уже в четверг коллектив выступит с концертом в Нью-Йорке.

Станут ли белорусские музыканты первопроходцами, исполнившими свой трек в невесомости, скоро узнаем. А пока пожелаем им удачи.

Группа Intelligency впервые на публике выступила в 2015 году. Музыканты называют свой стиль “техно-блюз”.

А всемирная известность к ним пришла с выпуском альбома Renovatio, который вышел в свет в 2019 году. Заглавная песня альбома, композиция «August», стала набирать популярность в сервисах TikTok и Shazam с января 2020 года. А уже 26 октября пенсия была номинирована на звание «Трек года» премии независимой музыки Jager Music Awards.