Белорусская группа прошла собеседование в SpaceX. Готовят первый в мире концерт в космосе?
Белорусская электронная группа Intelligency, получившая мировую известность благодарю хиту August, предприняла смелую попытку стать первым в истории музыкальным коллективом, отправившимся в космос.
Участники группы уже успели всем составом посетить штаб-квартиру компании SpaceX в Хьюстоне, где прошли собеседование для получения допуска к программе подготовки и будущему полету за пределы земной атмосферы.
Как сообщается, конечной целью музыкантов является - концерт на орбите Земли. Для документирования своего неординарного пути в космос группа уже ведёт подробный видеоблог. В опубликованных видео участники поделились впечатлениями от визита в космический центр:
Во-первых, на базе SpaceX белорусов сопровождал гид Володя, который познакомил их с историей космических путешествий и компании SpaceX.
Сами музыканты сняли на видео центры управления, откуда осуществляются запуски ракет к Луне и Марсу.
Они уже прошли письменное тестирование, результаты которого обещают обнародовать в ближайшее время.
Пока же решение SpaceX остается неизвестным. Параллельно с космическими амбициями группа продолжает творческую деятельность: уже в четверг коллектив выступит с концертом в Нью-Йорке.
Станут ли белорусские музыканты первопроходцами, исполнившими свой трек в невесомости, скоро узнаем. А пока пожелаем им удачи.
Группа Intelligency впервые на публике выступила в 2015 году. Музыканты называют свой стиль “техно-блюз”.
А всемирная известность к ним пришла с выпуском альбома Renovatio, который вышел в свет в 2019 году. Заглавная песня альбома, композиция «August», стала набирать популярность в сервисах TikTok и Shazam с января 2020 года. А уже 26 октября пенсия была номинирована на звание «Трек года» премии независимой музыки Jager Music Awards.