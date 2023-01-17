Amazon уволила звезду Grand Tour Кларксона из-за нападок на Гарри и Меган

Опубликовано: 17.01.2023 17:02 , Обновлено: 17.01.2023

Компания Amazon Prime решила уволить Джереми Кларксона после его статьи в британской газете The Sun, где он поделился мечтами, как жена принца Гарри Меган Маркл будет идти голой по улицам, а британцы будут закидывать ее экскрементами.

Да-да. Именно так и описал свои фантазии известный автожурналист, шоумен и ведущий британского шоу “Кто хочет стать миллионером”.

После этого в Британии и США поднялась волна осуждения Джереми Кларксона. И тот даже дважды извинился перед принцем Гарри и его женой. А ещё написал им письмо, где извинился. Когда это не помогло, Джереми Кларксон ещё раз извинился на своей странице в Инстаграм.

“Одна из странных вещей, которые я заметил в последнее время, заключается в том, что всякий раз, когда члена парламента или известного человека просят извиниться за что-то, независимо от того, насколько искренними или глубокими могут быть эти извинения, их никогда не бывает достаточно для людей, которые изначально призывали к этому”, - написал Джереми Кларксон.

“Итак, я собираюсь попытаться изменить тенденцию этим утром, извинившись за то, что я недавно сказал в колонке Sun о Меган Маркл. Мне действительно жаль. Весь путь от подушечек пальцев ног до фолликулов на голове. Я поднимаю руки вверх. Это mea culpa с колокольчиками на шее”, - снова попросил прощения Джереми Кларксон.

Впрочем, принц Гарри и его жена Меган (они также являются обладателями титула герцог и герцогиня Сассекские) не поверили в его искренность. Пресс-секретарь герцога и герцогини опубликовал заявление по этому поводу в понедельник днем: “Несмотря на то, что сегодня мистер Кларксон принес новые публичные извинения, остается обратить внимание на его давнюю привычку писать статьи, распространяющие риторику ненависти, опасные теории заговора и женоненавистничество”, - говорится в заявлении.

А в Amazon тем временем отменили предстоящую пресс-конференцию по поводу старта второго сезона “Ферма Кларксона”. Британская пресса сообщила, что уже снятые серии Grand Tour и “Фермы Кларксона” будут показаны. Однако Джереми не будет участвовать ни в каких новых проектах на Amazon.