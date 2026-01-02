Британская Guardian разгромила фильм — "Чрезмерно лестный портрет обычных белорусов"

🎥 Видео

Опубликовано: 02.01.2026 18:50 , Обновлено: 02.01.2026

"Этот фильм, полный клише, чрезмерно сентиментальный и лишённый исторической достоверности, является актом националистического самоуспокоения", — написал обозреватель британской газеты The Guardian Лесли Фелперин. Он разгромил картину "Аист надежды", в которой белорусская семья спасает еврейского мальчика в годы Второй мировой войны.

Впрочем, этот кинокритик редко выставляет высокие оценки: почти все его обзоры заканчиваются выводом, что просмотренный фильм заслуживает 3 звезды из пяти. Тем не менее, этому фильму он поставил всего 2 звезды.

[inf]Сам фильм «Аист надежды» был снят ещё в 2024 году, а на мировых онлайн-платформах появился в 2026 году с 5 января. Картина снималась режиссёром Александром Франскевичем-Лайе в Израиле, Польше и Германии. Само же действие в фильме происходит в Минске. Авторы сценария утверждают, что он основан на реальных событиях.[/inf]

По мнению автора, израильско-белорусская совместная кинокартина “чрезмерно сентиментальна” и “полна клише”. Фелперин назвал её лицемерной и заявил, что с трудом вытерпел.

В фильме идёт речь о мальчике Илье, который после пребывания в детском концентрационном лагере разлучается со своим братом и оказывается у белорусской пары, потерявшей собственного сына. Несмотря на риск казни, которому они подвергаются, укрывая еврейского мальчика, супруги относятся к Илье как к родному сыну, и мужчина дарит ему выточенного вручную деревянного аиста, которого Илья обещает однажды подарить своему младшему брату.

“Фильм рисует чрезмерно лестный портрет обычных белорусов, которые в основном стремятся помочь бедным осиротевшим еврейским детям, даже рискуя быть убитыми”.

Ему не понравилось, что “фильм рисует чрезмерно лестный портрет обычных белорусов, которые в основном стремятся помочь бедным осиротевшим еврейским детям, даже рискуя быть убитыми”.

Судя по рецензии британского журналиста, его возмутил сюжет именно о добрых белорусах, что он оценил употребив слово “отвратительно”.

При этом Фелперин практически ничего не сказал о художественных качествах самой картины. Видимо, если бы главными героями были представители другой нации британский критик мог звезду и накинуть?