Зачем рассыпать сахар на огороде? Понравится всем вашим растениям
Обычно мы используем сахар на кухне, однако он не очень полезен для здоровья. Зато ему можно найти интересное применение на огороде или в саду. Просто возьмите горсть сахара и посыпьте ею растения. Зачем?
Не все знают, что разбрасывание сахара в огороде — это умный и простой способ избавиться… от нематод , которые питаются растениями.
Это вещество, благодаря своим свойствам, увеличивает количество положительных бактерий в почве, которые борются с вредителями.
Вы можете смешать сахар с водой в пропорции 1:1 и распылить на грядки с овощами и цветами. А можете рассыпать 1 килограмм сахара на площади около 10 квадратных метров. Опытные огородники советуют делать это равномерно и во всех местах, так как трудно увидеть, где в данный момент обитают нематоды.
Сахар также может помочь в борьбе с нашествием муравьев в огороде. Если смешать полчашки продукта со столовой ложкой буры (боракса), добавить одну чашку воды и разложить на грядках вату, смоченную в готовом веществе, то муравьи испугаются и начнут искать новое место для жизни.
Зачем мыть руки сахаром?
А еще вы можете использовать сахар при мытья рук после работы в саду. Все, что вам нужно сделать, это смешать небольшое количество продукта с водой и растереть смесь в руках, а затем смыть.
Эта смесь также поможет удалить пятна от травы на вашей рабочей одежде. Для этого достаточно смешать сахар с водой, чтобы получилась густая кашица, и натереть ею пятна, а затем постирать одежду в стиральной машине с моющим средством