Зачем рассыпать сахар на огороде? Понравится всем вашим растениям

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.04.2023 07:47 , Обновлено: 15.11.2024

Обычно мы используем сахар на кухне, однако он не очень полезен для здоровья. Зато ему можно найти интересное применение на огороде или в саду. Просто возьмите горсть сахара и посыпьте ею растения. Зачем?

Не все знают, что разбрасывание сахара в огороде — это умный и простой способ избавиться… от нематод , которые питаются растениями.

Это вещество, благодаря своим свойствам, увеличивает количество положительных бактерий в почве, которые борются с вредителями.

Вы можете смешать сахар с водой в пропорции 1:1 и распылить на грядки с овощами и цветами. А можете рассыпать 1 килограмм сахара на площади около 10 квадратных метров. Опытные огородники советуют делать это равномерно и во всех местах, так как трудно увидеть, где в данный момент обитают нематоды.

Сахар также может помочь в борьбе с нашествием муравьев в огороде. Если смешать полчашки продукта со столовой ложкой буры (боракса), добавить одну чашку воды и разложить на грядках вату, смоченную в готовом веществе, то муравьи испугаются и начнут искать новое место для жизни.

Зачем мыть руки сахаром?

А еще вы можете использовать сахар при мытья рук после работы в саду. Все, что вам нужно сделать, это смешать небольшое количество продукта с водой и растереть смесь в руках, а затем смыть.

Эта смесь также поможет удалить пятна от травы на вашей рабочей одежде. Для этого достаточно смешать сахар с водой, чтобы получилась густая кашица, и натереть ею пятна, а затем постирать одежду в стиральной машине с моющим средством