Полейте домашним средством огурцы от мучнистой росы. Какой сорняк пригодится?

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Опубликовано: 26.07.2025 09:03 , Обновлено: 26.07.2025

Огурцы только-только пошли, а их уже одолела зараза? Некоторые белорусы считают, что в борьбе с мучнистой росой огурцов эффективны только химические фунгициды. Это совсем не так. Есть множество натуральных способов борьбы с этим распространённым заболеванием.

Одно из лучших органических средств от мучнистой росы огурцов — экстракт тысячелистника. Как приготовить и использовать его, чтобы спасти свой драгоценный урожай?

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Тысячелистник обыкновенный ( Achillea millefolium ) произрастает в диком виде по всей Беларуси. Его можно встретить, гуляя по лугам и лесам, но чаще вы найдете его практически где угодно – в том числе на пустырях, в канавах и зарослях. Он быстро разрастается благодаря крепким корневищам и часто встречается на полях и приусадебных участках. [/inf]

На огородах растение считается злостным сорняком, хотя, несомненно, является одним из самых ценных растений для садоводов. Ведь его побеги, листья и цветки можно использовать для приготовления экологически чистых средств защиты растений.

Такие растворы отлично подойдут для профилактики и борьбы с грибковыми заболеваниями, а также для отпугивания вредителей на полезных растениях. Как и другие натуральные средства, тысячелистник наиболее эффективен при первых признаках заражения.

Использовать раствор тысячелистника можно при таких заболеваниях на огороде и в саду:

Мучнистая роса на огурцах на открытом грунте;

Бурая гниль косточковых деревьев на вишне, черешне, абрикосе и сливе.

Как избавить огурцы от мучнистой росы с помощью тысячелистника

Раствор из тысячелистником полностью натурален и безопасен в использовании. При распылении нет необходимости защищать руки, рот и глаза, так как он не содержит ингредиентов, вредных для людей или животных.

Только помните, что самодельное средство не следует хранить, так как со временем оно теряет свои полезные свойства. Для максимальной эффективности используйте его в течение недели.

Способ приготовления раствора:

Собрать цветущие побеги тысячелистника для заполнения наполовину 10-литрового ведра. Добавить воду и оставить ведро в тенистом уголке участка на 24 часа. По истечении времени процедить смесь, а растительные остатки выбросить в компост.

Для профилактики мучнистой росы разведите полученный раствор в соотношении 1:10 (1 часть средства из ведра на 10 частей воды) и опрыскивайте листья огурцов еженедельно.

[inf]Если на растениях уже появились симптомы заболевания, опрыскивайте неразбавленным раствором. Он победил мучнистую росу практически мгновенно (в течение 24 часов), но для большей безопасности повторите обработку через 3-4 дня.[/inf]