Почему белорусам весной нужно обязательно вычесать газон? В Ботаническом саду рассказали о важных работах для садоводов

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Опубликовано: 26.03.2025 10:13 , Обновлено: 26.03.2025

С приходом весны каждый садовод и огородник стремится на свой участок. Но с чего начать и как правильно спланировать работы? Михаил Рудевич, сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси, рассказал Telegraf.news, на что в первую очередь обратить внимание и как ухаживать за газоном после зимы.

[info_b]Михаил Рудевич — старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада Академии наук Беларуси. Ранее работал в лаборатории экологической физиологии растений, занимался вопросами лесной экологии (преобразование веществ, загрязнение тяжёлыми металлами, развитие корневых систем деревьев).

С 1996 года работает в лаборатории интродукции древесных растений. Занимается вопросами, связанными с распространением иноземных растений.

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Проверка растений после зимы

Как пояснил специалист, как только почва оттает и подсохнет, нужно провести осмотр растений, высаженных в прошлом году. Дело в том, что грунт в посадочных ямах ещё нестабилен, из-за чего возможны следующие проблемы:

Выдавливание корневых систем – корни могут оказаться над землёй.

– корни могут оказаться над землёй. Заглубление корневой шейки – место перехода от корней к стволу уходит под почву;

– место перехода от корней к стволу уходит под почву; Нарушение вертикальности штамбов – штамб (нижняя часть дерева до первых ветвей) отклоняется от вертикали.

В таких случаях растения нужно поправить, а в местах проседания почвы – подсыпать плодородный грунт.

Если некоторые культуры зимовали под укрытием, их нельзя открывать резко. Лучше делать это постепенно, давая растениям время привыкнуть к полной освещенности и яркому весеннему солнцу.

Что делать после весеннего подсыхания почвы?

Михаил Рудевич подчеркнул, что после подсыхания почвы весной необходимо провести ряд обязательных работ.

Раскрытие и рыхление растений

разокучивание почвы или мульчирующих материалов, которые защищали почки от вымерзания;

рыхление почвы вокруг многолетников и кустарников, зимовавших в грунте.

Уход за хвойными растениями

Если хвойные растут вдоль дорожек и были укрыты мульчей (для защиты от противогололёдных реагентов), этот слой нужно удалить – он больше не нужен.

Очистка цветников

тщательное удаление с клумб и рабаток растительного опада;

если планируется посадка однолетних цветов, на отдельных участках может потребоваться замена грунта.

Подготовка газона

Вычёсывание – удалить сухую траву и органический мусор, скопившийся за зиму. Это снизит риск появления плесени.

Уход за деревьями после зимы: защита от гнили и повреждений

“Погодные условия в холодное время года особенно благоприятны для распространения фитопатогенных организмов и развития вызываемого ими загнивания древесины. Поэтому после завершения периода с повышенной влажностью воздуха и обилием атмосферных осадков, необходимо произвести инспекционный осмотр крупных ранений, спилов и дупел на древесных растениях”, - отметил специалист.

По словам эксперта, полости, которые образовались из-за гниения древесины, нужно обработать антисептиками и пломбировать (заполнить специальным составом, например, садовой замазкой или цементной смесью).

В свою очереди старые, плохо зарастающие спилы и ранения нужно также расчистить, провести дезинфекцию и изолировать от воздействия влаги.

Кроме того, если вы увидели, что из-за резких перепадов температур замазка отошла от древесины или коры, нужно удалить отслоившийся материал, заново очистить и продезинфицировать участок и нанести свежий состав.

Что делать с газонами?

Михаил Рудевич подчеркнул, что ранней весной также стоит заняться газонами, а именно их:

удобрением;

вычёсыванием;

накалыванием;

мульчированием

известкованием.

Так, по его словам, вычёсывани е зрелых газонов является обязательной процедурой. Ее выполняют, чтобы:

удалить отмершую растительность , в которой, как правило, присутствуют споры патогенных грибов; для лёгкого рыхления поверхностного слоя почвы, который после стаивания снега покрыт уплотнённой коркой.

Весеннее вычёсывание газона уменьшает риск инфицирования плесневыми грибами и помогает траве лучше расти. Особенно важно это делать там, где скопилось больше 2 см войлока (слой отмерших стеблей и корней) - такой слой мешает газону нормально развиваться, пояснил специалист.

[info_b] Лучше всего вычёсывать газон весной, когда снег полностью растает, а почва подсохнет и станет упругой. Делать это можно вручную граблями или специальной техникой. Но самый качественный результат даёт ручная обработка тяжёлыми металлическими граблями. [/info_b]

Также Михаил Рудевич рекомендует известковать весь газон, особенно там, где растут мох и хвощ. Доза извести (тонн/гектар), необходимой для нейтрализации излишней кислотности почвы, ориентировочно принимается равной 1,5 величине её гидролитической кислотности (мг-экв/100 г почвы). Лучше использовать мелко молотые известковые удобрения. После их внесения нужно разрыхлить верхний слой почвы и проколоть дерн.

А мульчировать газон эксперт посоветовал смесью из верхового торфа, дерновой земли и песка (1:2:1). На 1 кв.м нужно около 1,5 кг этой смеси. Перед использованием её следует просушить и просеять через мелкое сито (5 мм).

Перед мульчированием подстригите газон на средней высоте, а после - сметите мульчу лёгкими веерными граблями. Для лучшего результата за пару дней до процедуры сделайте аэрацию и рыхление почвы.