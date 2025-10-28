Опытные садоводы посоветовали проделать дыру в заборе, чтобы привлечь на участок этого хищника. Зачем?

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Опубликовано: 28.10.2025 08:40 , Обновлено: 28.10.2025

Опытные садоводы посоветовали дачникам проделать дыру в заборе, чтобы привлечь на участок одного маленького хищника. Если сделать по осени, дав ему приют и создав для него условия для зимовки, по весне он станет вашим верным союзников в борьбе с вредителями - насекомыми, гусеницами, слизнями и даже грызунами.

Речь о ежах. Вопреки распространённому мнению, эти животные не особые любители фруктов и вообще мало походят на тех милых зверьков, какими их обычно рисуют в детских книжках. Эти млекопитающие вообще-то являются всеядными хищниками, причём самыми крупными насекомоядными в нашем регионе.

Основу рациона ежей составляют именно беспозвоночные - жуки, черви, гусеницы, слизни и улитки, все те твари, с которыми так усердно борются садоводы и огородники, изобретая каждый год всё более изощрённые способы борьбы. Ящерицы, лягушки, змеи - от этих незваных гостей ежи также могут с лёгкостью избавить ваш участок. Главное - привлечь этого зверя к себе и создать для него комфортные условия.

Ежи ночные животные и ведут одиночный образ жизни, встречаясь только для размножения. Большинство видов ежей живут около 4–7 лет. Один ёж может съедать до 200 г насекомых в день, так что даже одна особь на участке поможет контролировать многочисленную популяцию вредителей. Он может помочь в борьбе с нашествием слизней и личинок майского жука, обеспечив вашим растениям защиту, а вам

хороший урожай без использования ядов и химикатов.

Как привлечь ежа в свой сад?

Ежи ищут в садах не только еду, но и укрытие на зиму, а также место для рождения потомства. Если вы хотите, чтобы ежи стали частыми гостями на вашем участке, следует позаботиться о нескольких вещах.

Вход

Хотя эти животные довольно малы и могут пролезть через небольшие щели, преодолеть кирпичный, каменный, металлических или плотный деревянный забор они не могут. Стать непреодолимой преградой для ежей может и обычная сетка-рабица с острой проволокой внизу. Поэтому, чтобы у ежей был безопасный способ проникнуть и выбраться с территории вашего участка при необходимости, опытные садоводы рекомендуют проделать в заборе на уровне земли небольшое отверстие - размером с компакт-диск или оставлять калитку в задней части сада открытой на ночь.

Тишина и покой

Присутствие собак, естественных врагов ежей, может отпугнуть их. Чтобы привлечь этого мелкого хищника в сад ночью, собаку лучше закрыть в вольере или забрать на ночь в дом. Это обеспечит лесному животному безопасную среду для кормления.

Естественные заросли из местных видов

Ежи не любят хищников и предпочитают прятаться и бродить в зарослях, высокой траве или под кустарниками. Поэтому рекомендуется высадить вокруг места обитания ежей многолетники из характерных для вашего региона видов, небольшие раскидистые кустарники и деревья. Это обеспечит животному безопасную кормовую среду. Луг с полевыми цветами - вообще идеальная среда для ежей.

Вода

Знаете ли вы, что эти маленькие лесные зверьки любят воду и умеют плавать? Небольшой пруд в саду весной и летом точно станет местом притяжения ежей. Берега у пруда должны быть пологими, чтобы ёжик смог из него безопасно выбраться и не утонул.

Естественное укрытие

Если хотите, чтобы ёж поселился на вашем участке на постоянной основе, для него следует создать естественное укрытие. Для это достаточно сложить в одном месте листья, ветки или солому. В таком укрытии ёжики смогут спрятаться, спасаясь от хищников, или отдохнуть после ночной вылазки или плотного обеда.

Как сделать укрытие для ежа?

Некоторые садоводы оборудуют для ежей на своём участке настоящие “домики”, предоставляя ежам укрытие, где они смогут выводить потомство или впадать в спячку. Строительство домика для ежа не требует больших усилий и финансовых затрат — большинство необходимых материалов можно найти в саду.

Вот что вам понадобится для домика для ежа:

деревянный ящик из-под фруктов,

3 доски размером 12х12 см,

толстая ветка или большой мусорный мешок,

инструменты,

солома, сухие листья из сада.

Сделайте в ящике отверстие размером с компакт-диск, чуть ниже уровня земли. Накройте верхнюю часть ящика полиэтиленовой плёнкой, чтобы внутрь не проникала вода и укрытие оставалось сухим. Сделайте из трёх таких отверстий туннель, который закроет вход и будет вести в домик – это предотвратит проникновение незваных гостей. Сделайте по бокам ящика вентиляционные отверстия размером 2 или 5 злотых. Набейте внутрь солому и сухие листья, но не слишком много, чтобы не было слишком тесно, и ёжик мог легко забраться внутрь и спрятаться.

Сверху выложите листья, солому и ветки, чтобы создать естественное укрытие. Это также поможет поддерживать постоянную температуру внутри.

Разместите подготовленный домик в тихом уголке сада, вдали от дороги и детской площадки. Идеально подойдёт место рядом с компостной кучей.

[inf]Не забудьте надеть перчатки, когда будете делать укрытие для ёжика. Человеческий запах может отпугнуть животное.[/inf]

О чем следует помнить, если в саду появился ёжик?

Заметили ёжика, тихонько роющегося ночью среди клумб? Это отличная новость. Важно помнить, что ежа ни в коем случае нельзя беспокоить, светить на него фонариком или ловить. Млекопитающим нужна тишина и покой — присутствие человека для них очень стрессовое состояние, из-за которого они могут быстро убежать и уже не вернуться. Лучше просто понаблюдать за новым соседом, желательно с безопасного расстояния.

Проявлять осторожность следует и днём, кося траву или выдергивая сорняки. В них может прятаться ёж, и вы можете навредить ему. И, разумеется, следует раз и навсегда забыть об устаревшей практике сжигания сухой травы по осени и весне! Млекопитающие не только рискуют не успеть спастись от огня, но вы также лишите их пищи и естественного укрытия.

Кстати, ежи начинают готовиться к зимней спячке, как только температура опускается ниже 10 градусов Цельсия. Перед зимовкой они потребляют огромное количество пищи, что обеспечивает им толстый слой жира под кожей, которого хватит на всю зиму.

Однако подкармливать ежей поздней осенью - не самое лучшее решение. Как правило, животные сами прекрасно справляются с подготовкой к спячке , а дополнительное питание лишь нарушает этот процесс и неоправданно продлевает их зимнюю спячку. Подкормить перед зимовкой можно разве что молодого ежа. При этом следует помнить, ёжики как-никак хищники и не особые любители яблок и морковки (они их, конечно, едят, но скорее “на безрыбье”). Если вы считаете, что вашему соседу по даче нужна дополнительная еда, лучше оставить для него в кормушке влажный кошачий или собачий корм.