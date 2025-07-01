Листья огурцов начали желтеть? Скорее опрыскайте их этим средством из аптечки
Пожелтевшие листья огурцов – это не просто эстетическая проблема. Садоводы говорят, что такой знак указывает на ошибки в уходе или даже появление болезней и вредителей. В таком случае действовать нужно быстро, при этом подходящее "лекарство" можно найти в обычной аптечке.
Почему желтеют листья огурцов?
Желтизна листьев огурцов – проблема, которая встречается как в открытом грунте, так и в теплицах. По словам специалистов, причина кроется в недостатке хлорофилла, а именно:
- нехватка света (огурцам нужно 6–8 часов солнца в день);
- тяжелая или бедная почва (идеальный pH – 6,0–6,8);
- дефицит минералов (азот, калий, магний);
- неправильный полив (как недостаток, так и избыток влаги).
В свою очередь вот желтые пятна между прожилками и белый налет снизу листа – признаки мучнистой росы, а увядание может говорить о фузариозе.
Впрочем, проблема может быть и в вредителях – например, тле или паутинном клеще. В этом случае потребуются специальные препараты.
Как предотвратить пожелтение?
Чтобы листья оставались зелеными, важно:
- сажать огурцы в рыхлую, слабокислую почву (можно добавить компост);
- поливать утром, избегая попадания воды на листья;
- использовать капельный полив или специальные шланги;
- подкармливать комплексными удобрениями или натуральными средствами (биогумус, настой крапивы).
Вода с перекисью – простое решение от пожелтения листьев
Для борьбы с пожелтением листьев многие садоводы рекомендуют использовать аптечную перекись водорода. Рецепт прост:
- 50 мл перекиси смешать с 150 мл кипяченой воды;
- перелить в пульверизатор;
- обработать пораженные листья.
Кстати, метод подходит не только для огурцов, но и для других растений семейства тыквенных. Главное – не забывать о профилактике, и тогда урожай будет здоровым и обильным.
А как реанимировать огурцы с помощью соды, золы и хозмыла?
Также опытные садоводы, чтобы спасти листья, используют и другие простые домашние средства.
[info_b]Перед применением огурцы нужно пролить теплой водой! [/info_b]
- Сода - две столовых ложки на 10 л воды;
- Древесная зола - полстакана на 10 л воды;
- Жидкое хозяйственное мыло - 100 гр на 10 л воды.
Такими растворами можно как поливать огурцы, так и опрыскивать листья.
Ранее Telegraf.news писал, чтобы огурцы, выращенные в домашних условиях, давали обильный урожай и вкусные плоды, за ними нужно правильно ухаживать. Подкормка — одна из важнейших задач. Хотя огурцы растут довольно быстро, их корневая система слабая, поэтому количество и состав удобрений нужно подбирать очень точно. Когда, чем и как часто следует удобрять огурцы, чтобы они радовали и в теплице, и на открытом воздухе?