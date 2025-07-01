Листья огурцов начали желтеть? Скорее опрыскайте их этим средством из аптечки

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Опубликовано: 01.07.2025 11:39 , Обновлено: 01.07.2025

Пожелтевшие листья огурцов – это не просто эстетическая проблема. Садоводы говорят, что такой знак указывает на ошибки в уходе или даже появление болезней и вредителей. В таком случае действовать нужно быстро, при этом подходящее "лекарство" можно найти в обычной аптечке.

Почему желтеют листья огурцов?

Желтизна листьев огурцов – проблема, которая встречается как в открытом грунте, так и в теплицах. По словам специалистов, причина кроется в недостатке хлорофилла, а именно:

нехватка света (огурцам нужно 6–8 часов солнца в день);

тяжелая или бедная почва (идеальный pH – 6,0–6,8);

дефицит минералов (азот, калий, магний);

неправильный полив (как недостаток, так и избыток влаги).

В свою очередь вот желтые пятна между прожилками и белый налет снизу листа – признаки мучнистой росы, а увядание может говорить о фузариозе.

Впрочем, проблема может быть и в вредителях – например, тле или паутинном клеще. В этом случае потребуются специальные препараты.

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Как предотвратить пожелтение?

Чтобы листья оставались зелеными, важно:

сажать огурцы в рыхлую, слабокислую почву (можно добавить компост);

поливать утром, избегая попадания воды на листья;

использовать капельный полив или специальные шланги;

подкармливать комплексными удобрениями или натуральными средствами (биогумус, настой крапивы).

Вода с перекисью – простое решение от пожелтения листьев

Для борьбы с пожелтением листьев многие садоводы рекомендуют использовать аптечную перекись водорода. Рецепт прост:

50 мл перекиси смешать с 150 мл кипяченой воды;

перелить в пульверизатор;

обработать пораженные листья.

Кстати, метод подходит не только для огурцов, но и для других растений семейства тыквенных. Главное – не забывать о профилактике, и тогда урожай будет здоровым и обильным.

А как реанимировать огурцы с помощью соды, золы и хозмыла?

Также опытные садоводы, чтобы спасти листья, используют и другие простые домашние средства.

[info_b]Перед применением огурцы нужно пролить теплой водой! [/info_b]

Сода - две столовых ложки на 10 л воды;

Древесная зола - полстакана на 10 л воды;

Жидкое хозяйственное мыло - 100 гр на 10 л воды.

Такими растворами можно как поливать огурцы, так и опрыскивать листья.

Ранее Telegraf.news писал, чтобы огурцы, выращенные в домашних условиях, давали обильный урожай и вкусные плоды, за ними нужно правильно ухаживать. Подкормка — одна из важнейших задач. Хотя огурцы растут довольно быстро, их корневая система слабая, поэтому количество и состав удобрений нужно подбирать очень точно. Когда, чем и как часто следует удобрять огурцы, чтобы они радовали и в теплице, и на открытом воздухе?

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