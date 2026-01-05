Готовитесь высевать рассаду в январе? Вот почему не стоит торопиться, а что всё-таки можно посеять

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.01.2026 15:52 , Обновлено: 05.01.2026

Январь, казалось бы, не самый подходящий месяц для копания в грядках, но на самом деле опытные дачники никогда не уходят на каникулы с концами - работа в саду найдётся всегда, а если нет - то они будут к ней готовиться. Поэтому уже в январе, отгуляв новогодние праздники, многие начинают потихоньку готовиться к дачному сезону, некоторые даже начинают высаживать семена на рассаду. Впрочем, спешка в этом деле может принести больше разочарований, чем пользы. Есть лишь несколько видов и сортов растений, которые, действительно, стоит высадить пораньше, в январе.

Какие овощи нельзя сеять в январе

К растениям, которые не следует высевать в январе, относятся, прежде всего, теплолюбивые овощи. Семена помидоров, перца, баклажанов и огурцов лучше попридержать, ведь им требуются не только достаточно высокая температуры прорастания (выше 20°C), но и продолжительный световой день - не менее 12–14 часов интенсивного света в сутки. В январе длительность светового дня короткая, а солнце даже при хорошей погоде остаётся низко над горизонтом, поэтому для прорастания семена придётся долго досвечивать (а это лишние энергозатраты и большие счета за электричество).

Даже если обеспечить семенам достаточное тепло, без дополнительного освещения рассада быстро вытянется, ослабнет и станет восприимчивой к грибковым заболеваниям. Такая рассада редко выживает после пересадки в открытый грунт.

По словам опытных огородников, более ранняя высадка точно не отразится положительно и на урожайности - те же томаты, посеянные в январе, обычно дают не больше, а даже меньше плодов, чем те, что были посеяны в марте.

К культурам, которые не следует сеять в январе, также относят кабачки, тыкву, фасоль и кукурузу. Эти виды относятся к быстро растущим, но нуждаются в тепле на протяжении всего периода развития. Если посеять их слишком рано, их придётся пересаживать ещё до того, как установится стабильно тёплая погода и первые же весенние возвратные заморозки грозят загубить вам всю рассаду.

А что с цветами?

Та же ситуация и с однолетними цветами, которые многие также высаживают на рассаду ближе к весне. Как и теплолюбивые овощи, большинство однолеток лучше не высевать слишком рано. Пересаживать в открытый грунт такие цветы нужно также тогда, когда риск возвратных заморозков минимален. Кроме того, недостаточное количество света “вытянет” рассаду и ослабит её. Циннии, космею, бархатцы и подсолнухи лучше всего сеять в марте или даже апреле – они быстро прорастают и энергично растут, поэтому более ранний посев им вообще ни к чему.

А вот клубневые бегонии и георгины можно посеять пораньше, но только если обеспечить им достаточно света. Если у вас нет специальных фитоламп, лучше отложить эти семена хотя бы до февраля.

А что всё-таки можно сеять в январе?

Впрочем, если вы заскучали без любимых грядок и вам не терпится покопаться в земле, есть некоторые растения, которые можно высаживать и в январе. Это те сорта и виды, которые хорошо себя чувствуют в условиях короткого светового дня и низких температур зимой.

К таким видам относят сельдерей , в том числе корневой. Его семена прорастают медленно, растению требуется более длительный период роста, поэтому уже в конце января их можно смело сеять. Это, наоборот, позволит вам получить к моменту пересадки в мае окрепшие саженцы, которые дадут богатый урожай.

Высевать в январе можно и лук-порей , особенно его поздние сорта, предназначенные для хранения на зиму. Семена порея прорастают при температуре всего 10°C и не требуют интенсивного освещения в первые несколько недель.

Также в январе можно высевать репчатый лук , если вы планируете выращивать его из рассады. Это позволит вам к апрелю получить уже крепкую, пригодную к пересадке рассаду подходящей толщины.

Ещё одним исключением из правил являются перцы. Однако конец января можно считать подходящим временем для этой рассады только в случае, если у вас есть фитолампы. Поскольку у перцев длительный вегетационный период, от посева до пересадки потребуется около 8–10 недель, так что с этим растением правило “чем раньше - тем лучше” работает на все 100%, хоть и требует технической подготовки.

Какие ошибки допускают при раннем посеве в январе?

Одна из самых распространенных ошибок при раннем посеве семя (в конце января - феврале) - это слишком густой посев . Семена, посеянные слишком близко друг к другу, конкурируют за свет и пространство, что приводит к развитию грибковых заболеваний, особенно к загниванию всходов. Сейте реже, а после появления всходов проредите рассаду, прежде чем она начнет затенять друг друга.

Ещё одна проблема — неправильная температура почвы . Подоконник над радиатором может казаться вам тёплым, но ночью температура у окна падает в среднем на 10°C. Такие температурные колебания замедляют рост молодых растений и могут привести к их гибели. Лучшим решением является термостатически регулируемый нагревательный мат, который поддерживает постоянную температуру почвы 20–22°C круглосуточно. В его отсутствие лучше убирать рассаду с подоконника хотя бы на ночь, особенно, если синоптики прогнозируют сильные морозы.

Также для семян очень опасен чрезмерный полив . Низкая освещенность при раннем высевании замедляет поглощение воды растениями, а влажная почва способствует развитию плесени. Поэтому лучше поливать рассаду умеренно, предпочтительно через поддон, и давать верхнему слою почвы немного подсохнуть в промежутках между поливами, а для начала и вовсе достаточно опрыскивания из пульверизатора вместо традиционного полива.

Недостаточная вентиляция — ещё одна проблема, о которой многие забывают. Закрытые плёнкой мини-теплицы или пластиковые контейнеры с крышкой создают идеальную среду для развития болезней. Чтобы этого избежать, следует их ежедневно проветривать по несколько минут, чтобы на листьях и стенках контейнера не скапливалась влага.

Ещё одно правило - не использовать для высадки семян старую или неподходящую почву . В земле, рандомно взятой из сада, могут содержаться патогенные микроорганизмы и семена сорняков. Под рассаду лучше выбрать стерильные посевные смеси - лёгкие, воздушные, без вредителей.