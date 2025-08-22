"Где фитофтора?" — Урожай помидоров, который "и не снился белорусам", восхитил тысячи пользователей TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 22.08.2025 14:48 , Обновлено: 22.08.2025

В TikTok огромную популярность набрало видео сбора сотен помидоров с нескольких кустов. Ролик посмотрели более 5,5 млн раз, а белорусы в комментариях заявили, что такой урожай им даже "и не снился".

На кадрах видно, как мужчина приподнимает лежачие кусты, а под ними оказывается множество мясистых, крупных, красных помидоров.

Где снято видео, точно неизвестно. Зрители убеждены, что где-то в Азербайджане.

Этот ролик понравился почти 70 тыс. человек, пользователи оставили более 3 тыс. комментариев.

“Где фитофтора? Лежат себе на земле. Наши все с колышками - и все им не угодишь”, — посетовала одна женщина под видео.

К слову, многие белорусы (да и не только) в этом году пожаловались, что их томаты и картошку захватил фитофтороз — заболевание, которое проявляется пятнами на листьях растений и может уничтожить все плоды.

“Вот это урожай, мне такой в Беларуси и не снился. Трясешься над ними весь сезон, подвязываешь, подкармливаешь, от болезней бережешь. А тут стелятся по земле и все им ни почем”, — написала вторая.

“Господи, как хочется вот таких помидоров, прямо с грядки, а не пластмассовые из магазина”, — отметила третья.

Четвертый спросил: “А такое бывает?”

Кто-то поинтересовался, что за сорт. Автор ролика ответил: Lojain F1. Это крупноплодный среднеспелый гибрид томата голландской селекции.