Этот U-трюк спасёт вытянувшиеся помидоры – рассада не сломается и окрепнет

Опубликовано: 13.03.2026 16:11 , Обновлено: 13.03.2026

Если вы принадлежите к числу тех торопыг, которым не терпелось высадить семена на рассаду, с увеличением светового дня можете столкнуться с серьёзной проблемой -вытянувшихся перед пикировкой ростков. Та же неприятность может постигнуть вас и позднее, на этапе пересадки рассады в парник или на грядку, если затянуть с этим процессом. Однако есть верный способ укрепить рассаду и избежать неприятностей в виде обломанных верхушек.

Как спасти вытянувшуюся рассаду томатов?

Опытные огордники знают, что слишком длинные и тонкие ростки томатов, стоящие густым лесом в ожидании пикировки - вовсе не повод для гордости, а скорее источник переживаний. После пересадки в отдельные горшочки такие ростки, как правило, оказываются вялыми, неустойчивыми, а значит, легко повреждаются. Обильного урожая такая рассада вряд ли даст, поэтому уже сейчас стоит уделить рассаде побольше внимания, чтобы ваши труды не пошли прахом.

Польские садоводы в таких случаях рекомендуют прибегнуть к U-образной схеме пересадки рассады. Если саженец длинный, при пересадке его рекомендуют согнуть U-образным образом у самого основания горшка. Корни при этом могут располагаться выше. Весь согнутый стебель следует засыпать землей. Так ствол неокрепшего растения будет не так сильно возвышаться над поверхностью земли, что предотвратит его сгибание и будет способствовать развитию мощной корневой системы из заглубленного стебля.

В случае с особо длинными экземплярами стебель рассады можно обернуть прямо вокруг внутренней стороны горшка, создав своего рода пружину, а уже эту конструкцию - засыпать землей. Этот трюк позволяет «втиснуть» даже очень вытянутый помидор в стандартный горшок.

Кстати, со слегка подвявшими растениями работать будет легче .- они более гибкие и, следовательно, меньше подвержены поломке при сгибании в U-образную или пружинообразную форму. Так что перед пикировкой и пересадкой длинную, вытянувшуюся рассаду не стоит обильно поливать - твердые, хорошо политые растения будут быстрее сломаться, особенно, в руках неопытного человека. А уже после пересадки, обеспечив растениям должный полив, такие «увядшие» помидоры с лёгкостью восстановят былую твердость буквально за нескольких часов.

Основное правило для вытянувшихся томатов простое: их следует сажать очень глубоко, практически по самые листья, чтобы как можно большая часть стебля находилась под землей.

А предотвратить неконтролируемый рост рассады томатов можно, посеяв семена сразу в высокие контейнеры, заполненные почвой лишь на 1/3. По мере роста и вытягивания рассады томатов можно будет просто добавлять понемногу почву, что обеспечит вам в итоге крепкое растение с развитой корневой системой, которое не придётся подрезать.

Что делать, если рассада сломалась

Обломавшаяся верхушка растения - не повод отправлять весь горшок в мусорное ведро. Часто из обломанного стебля можно получить два новых растения, укоренив верхнюю или нижнюю части, поскольку томаты обладают высокой способностью к регенерации при правильных условиях.

Верхушку высаживают прямо в почву, чуть ниже листьев, и поддерживают в почве повышенный уровень влажности. Или просто помещают в емкость с водой и дожидаются, пока томат пустит новые корни. В этом случае важно менять воду каждые два дня, чтобы растение не загнило.

Если на обломавшемся стебле ещё есть листья или боковые побеги, растение даст новый основной побег и продолжит расти. А вот если у вас остался только «стержень» без листьев или узлов, растение, скорее всего, уже не отрастет - вот его лучше точно сразу отправить на выброс, чтобы не занимало лишнее место.