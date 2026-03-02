Этот план посева овощей и цветов по месяцам поможет не упустить идеальные сроки

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Опубликовано: 02.03.2026 16:20 , Обновлено: 02.03.2026

Приход календарной весны для многих белорусов означает начало активной подготовки к дачному сезону. Сейчас самое время браться за семена, но каждый овощ, каждый садовый цветок имеет собственные сроки всхода, а на подготовку крепкой рассады требуется разное время. Чтобы сделать этот процесс более упорядоченным и не упустить идеальные сроки, самое время составить календарь и распланировать сроки посева на весь год.

Как составить посевной календарь?

Прежде чем составлять собственный календарь посева и обводить на нём конкретные даты, нужно ответить на несколько принципиальных вопросов и плясать от ответов.

Во-первых, нужно определиться, что именно вы хотите выращивать. Составьте список овощей и цветов, которые вы хотите посадить. Если вы лишь начинающий садовод-огородник, не стоит пытаться объять необъятное. Лучше сосредоточиться на 10-15 сортах и вырастить их ​​хорошо, чем посадить 30, а потом мучиться с уходом.

Во-вторых, нужно оценить, сколько свободного места под грядки и клумбы у вас есть. К примеру, помидорам и тыквам нужно много свободного пространства, а вот зелени, травам, салату и редису достаточно будет небольших грядок.

Составьте список растений в соответствии с имеющимся в вашем распоряжении свободным пространством. Можно даже нарисовать план своего участка, распределив для начала на бумаге будущие посевы - для наглядности. Если же вы выращиваете растения на балконе, выбирайте овощи, которые хорошо чувствуют себя в контейнерах — помидоры черри, перец, базилик и кресс-салат.

Во-третьих, учитывайте особенности своего региона. Даже в пределах нашей страны сроки посева от региона к региону будут варьироваться на неделю, а то и на две: посевной сезон на Брестчине стартует раньше всего, тогда как жителям Витебщины с посевами придётся чуть повременить.

Хотите ещё больше упорядочить свои огородные планы? После того как составите список растений и определитесь с остальными вводными, составьте для наглядности собственный календарь посева: возьмите большой лист бумаги, разделив его на 12 месяцев, или создайте соответствующую таблицу на компьютере. Для каждого вида отметьте дату посева семян на рассаду, дату посева в семя в открытый грунт, приблизительное время от посева до сбора урожая и наметьте повторную дату посева.

Сроки посева самых популярных овощей — по месяцам

Ещё в феврале жителям южных регионов страны можно было высевать семена перца, баклажанов и сельдерея — этим овощам требуется длительный период роста, поэтому ранняя посадка крайне важна. Жителям северных регионов Беларуси можно начинать в начале марта. Рассаду следует держать в помещении на светлом подоконнике или под фитолампой при температуре 22-25°C.

Март – время для помидоров, салата, кольраби и ранней капусты. Помидоры высевают в горшки или многоячеечные лотки на глубину около 0,5 см. Температура прорастания – 20-24°C. Салат можно высевать каждые 2-3 недели до сентября – это обеспечит постоянный запас свежих листьев.

Апрель — самый напряженный месяц подготовительных работ. В грунт высаживают морковь, петрушку, горох, бобы и шпинат. Эти овощи хорошо переносят прохладную почву (8-10°C) и легкие заморозки. Морковь высевают рядами на расстоянии 20-30 см друг от друга и присыпают семена тонким слоем земли — прорастание занимает много времени, даже 2-3 недели, поэтому отметьте ряды, чтобы случайно не повредить их.

Май — идеальное время для посадки теплолюбивых овощей: фасоли , огурцов, тыкв, кабачков и кукурузы. Сеять их следует только после последних заморозков. В Беларуси они обычно прекращаются к середине мая.

С приходом лета посевной сезон не заканчивается. Июнь и июль — хорошее время для повторного посева зеленой фасоли, свеклы и редиса.

В августе аналогичным образом можно высаживать салата, шпинат, рукколу и тот же редис, чтобы на столе была свежая зелень и хрустящие овощи.

Сентябрь и октябрь — месяцы для посева растений, которые будут зимовать в открытом грунте, таких как чеснок и зимний лук.

Годовой план посева цветов

Если для вас дачный сезон - это не только про практичность, но и про красоту, в свой план посева стоит также включить цветы. Многие популярные однолетние растения легко выращивать из семян, а правильно подобранные сроки посева гарантируют вам красивую картину в саду с июня до первых заморозков.

Так, бархатцы можно высаживать на рассаду уже с конца марта до середины апреля. Они прорастут уже через 5-10 дней. Высаживать рассаду в открытый грунт следует только после заморозков, так как бархатцы не переносят холода. От посева до цветения проходит 8-12 недель, поэтому рассада, посаженная в апреле, зацветет в июне. Также стоит помнить, что бархатцы, посаженные на огороде, помогают отпугивать нематод и тлю, так что это растение - must have для любого огорода с двойной пользой.

Бархатцы можно сеять и прямо в грунт - вплоть до июня. Они прорастают за 7-10 дней при условии, что температура воздуха уже держится выше +10°C. Цветение начинается примерно через 12 недель после посева. Если вы хотите, чтобы цветы цвели весь сезон, сейте их партиями, раз в 2-3 недели. Бархатцы хорошо переносят прохладную погоду и будут цвести до тех пор, пока температура не опустится ниже -5°C.

Посев настурций в грунт производится в мае, после окончания заморозков. Перед посевом семена этих цветов лучше замочить на ночь в теплой воде, чтобы ускорить прорастание. Настурции быстро растут и зацветают через 6-8 недель после посева.

Циннии и космею высевают в открытый грунт в мае на глубину 0,5-1 см, на расстоянии 20-30 см друг от друга. Оба вида цветут с июля по октябрь.

Для многолетних цветов, таких как аквилегия и наперстянка , спланируйте посев на осень — им необходим период холода (стратификация) для прорастания. Семена высевайте в сентябре в горшки, слегка прижмите к почве, не засыпайте землей и оставьте на зиму на открытом воздухе. Весной пересадите рассаду на клумбы.

Как хранить семена и контролировать их качество?

Хорошо известно, что получить богатый урожай можно только при условии высокого качества семян. Перед началом сезона осмотрите семена, которые вы храните дома. Проверьте сроки годности — большинство овощных семян сохраняют всхожесть в течение 2-4 лет, но помидоры могут храниться до 4-6 лет, а перец — 3-4 года при благоприятных условиях. Лук теряет всхожесть быстрее всего, обычно через 1-2 года.

Храните семена в сухом, прохладном и темном месте. Герметичные контейнеры или zip-пакеты отлично подойдут для хранения в холодильнике. А вот хранить семена в сарае или гараже, где температура и влажность постоянно скачут, не самая удачная идея. Так вы наверняка за зиму потеряете добрую половину посевного материала.

Если вы не уверены, прорастут ли ваши старые семена, проведите простой тест . Разложите 10 семян на влажном бумажном полотенце, сверните его, положите в полиэтиленовый пакет и держите в тепле. Через 7-10 дней посчитайте проросшие семена. Если проросло хотя бы 6 из 10 - семена пригодны. Если меньше, лучше раскошелиться на новые семена - сэкономите себе время на пересев не давших всходов семян.