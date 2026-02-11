Эти помидоры нужно посеять ещё в феврале. Вот как рассчитать дату

Опубликовано: 11.02.2026 09:36 , Обновлено: 11.02.2026

Февраль - время, когда по-настоящему начинается дачный сезон. Несмотря на то, что за окном белым-бело от снега и лютуют двадцатиградусные морозы, у заядлых огородников уже вовсю кипит работа - закуплен грунт и удобрения, рассортированы семена. Часть из них нужно пустить в ход уже сейчас - чтобы получить богатый урожай вовремя. Главная задача сейчас - правильно рассчитать время высевания семян, чтобы получить крепкую рассаду к весеннему теплу.

Что можно посеять в первой половине февраля?

Разумеется, февраль для садоводства - не самое простое и идеальное время. И проблема вовсе не в сильных морозах - от них-то защитить будущие посевы в домашних условиях несложно. Куда большую проблему представляет короткий световой день. Если высадить сейчас светолюбивые растения, их придётся постоянно искусственно досвечивать часами, что грозит немалыми тратами на электричество (да и сами фитолампы - не самое дешёвое удовольствие).

Но есть долгорастущие растения и овощи, которым требуется больше времени, чтобы дать ростки и окрепнуть перед пересадкой в теплицу или на грядку. Вот их-то и следует высаживать уже в первой половине февраля. К таким овощам относятся:

перцы,

баклажаны,

помидоры,

сельдерей,

лук.

Кроме того, февраль - самое время высаживать на рассаду многие виды однолетних и многолетних цветов - это существенно сэкономит вам деньги на будущие клумбы, ведь рассада стоит куда дороже семян. Вот какие цветы можно уже высаживать (некоторые из них зацветут уже в мае, если вы обеспечите себя рассадой):

герань,

петунии,

лобелии,

многолетние бегонии,

шалфей,

вербена,

львиный зев,

гелиотроп.

Как рассчитать дату посева помидоров?

Самые распространённые овощи, которые белорусы предпочитают самостоятельно выращивать на своих участках - это огурцы и помидоры. В том числе потому, что эти овощи довольно просты в уходе от самого первого этапа - высадки семян. Если огурцы мы чаще сажаем прямым посевом, сразу в грунт, то с помидорами приходится несколько повозиться и высаживать рассаду. Именно поэтому в баночках на подоконниках белорусов по весне чаще всего можно встретить именно кустистые помидорки.

Чтобы к апрелю у вас на окне “колосилось” богатое помидоровое поле, важно правильно рассчитать дату посева семян. Всё будет зависеть от выбранного сорта. В феврале в ход идут позднеспелые сорта томатов. В среднем томатам требуется порядка 8 недель, чтобы развить крепкий стебель, способный пережить пересадку в теплицу. Но у позднеспелых сортов этот этап вегетационного периода длится не меньше 70 дней. Следовательно, такие сорта как “Де Барао”, “Лонг Кипер” или “Малинка” нужно высаживать уже сейчас.

Для среднеранних сортов оптимальным временем посева будет март, а ранние томаты можно отложить до начала апреля. Пересаживать в грунт все их в идеале нужно будет во второй половине мая, когда минует угроза заморозков, а вот в теплицу пересаживать можно и раньше, чтобы и урожай получить поскорее, так что сильно затягивать с рассадой не стоит.

Хорошие семена и почва — основа всего

Для успешного выращивания рассады томатов важно использовать высококачественные семена и подходящую почву. Лучше всего покупать семена у проверенных производителей и выбирать устойчивые к болезням сорта. Перед посевом рекомендуется обработать семена раствором перманганата калия для удаления паразитов с их поверхности. Однако перед посевом лучше изучить упаковку - возможно, ваши семена уже были продезинфицированы производителем, в этом случае дополнительная обработка не требуется.

Почва для рассады томатов должна быть рыхлой , богатой гумусом и прогретой до комнатной температуры . Можно приобрести специальную почву для посева или приготовить ее самостоятельно. Для этого нужно смешать универсальную почву, перлит и торф в соотношении 2:1:1 . Перед посевом рекомендуется слегка увлажнить подготовленную почву.

Для посева в подготовленных контейнерах, горшках, ящиках или лотках для рассады нужно сделать отверстия глубиной примерно 1 см, оставляя между ними расстояние не менее 3 см. Поместить семена в отверстия, слегка присыпать их землей и накрыть контейнеры (например, пищевой пленкой или пластиковой крышкой — всегда с несколькими отверстиями для воздуха), чтобы поддерживать высокую влажность. Контейнеры с рассадой следует оставить в теплом (примерно 20-24°C) и светлом месте, но вдали от прямых солнечных лучей.

Уход за рассадой томатов

Первые всходы томатов обычно появляются через неделю после посева. Как только вы заметите вялые «петли», снимите полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить перегрев семян и гниение. Затем перенесите контейнеры в светлое место с температурой примерно 16-20°C. Освещение на этом этапе чрезвычайно важно – если солнечного света недостаточно, рассаду придётся досвечивать по вечерам.

Поливать рассаду следует регулярно, но умеренно, снизу вверх (то есть воду лучше подливать на дно контейнера, чтобы она впитывалась почвой снизу). Почва должна быть постоянно слегка влажной, но не мокрой. Как только у томатов появятся первые два настоящих листа (примерно через четыре недели после прорастания), их следует пересадить в отдельные, более крупные горшки.