Что сеять на огороде в апреле? Посмотрели, какие сроки нельзя пропускать белорусам для обильного урожая летом

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.04.2025 17:10 , Обновлено: 01.04.2025

Апрель — первый месяц начала активного садоводства в Беларуси. Да, погода ещё не радует по-настоящему тёплыми денечками. Но почва постепенно прогревается, ведь среднесуточные температуры растут, чему подтверждением - полевые работы на колхозных полях. А это значит, что настало время подготовки сада и проведения первых посевов на личных огородах.

Именно в апреле можно и нужно начинать сеять многие растения прямо в грунт. Собрали для вас небольшую памятку со списком овощей, цветов и трав, которые стоит посадить в апреле, чтобы наслаждаться пышным садом и обильным огородом в течение всего дачного сезона 2025 года.

Какие овощи посадить на огороде в апреле?

В первые недели апреля можно сеять горох и бобы, которые, кстати, вполне прилично переносят весенние заморозки. Лучше всего сажать бобы рядами через каждые 40–60 см, а горох — рядами через каждые 20–30 см. И тогда они начнут давать урожай с конца июня по август.

А вот фасоль лучше начинать сеять во второй половине апреля. Хотя для спаржевых сортов стоит подождать до мая, когда минует риск заморозков.

Также в апреле можно посадить лук и петрушку. С этим не тяните и приступайте в первой половине месяца. Свеклу же, лук-порей можно отправлять на грядки во второй половине апреля. С кукурузой подождите до конца месяца.

Некоторые овощи можно вообще сеять в течение всего апреля. Морковь, редис, укроп и шпинат прекрасно себя чувствуют при более низких температурах. Руккола также хорошо переносит весенние условия, но если посеять ее слишком поздно, она быстро зацветет.

Этот месяц хорошо подходит для посева растений с более длительным вегетационным периодом, таких как:

ранняя кольраби,

брюква,

среднепоздние и поздние сорта салата,

брокколи (для урожая в августе).

Какие ещё специи и травы посадить в апреле?

В этом месяце стоит озаботиться также посадкой ароматных трав, которые обогатят блюда самобытными белорусскими и не только ароматами. Среди них:

мята,

тмин,

майоран.

Их, кстати, можно сажать как на отдельной грядке, так и вместе с овощами — например, шалфей с морковью, мяту рядом с бобовыми, а чабор с луком и чесноком.

Какие цветы стоит сажать в апреле?

Огород, дача и деревня - не только место для выращивания себе на пропитание. Красивый цветник будет радовать весь сезон, если вы не прогадаете со сроками посадки.

В начале месяца белорусам можно сеять прямо в грунт такие растения, как василек и бархатцы.

В течение апреля можно также сеять:

резеду,

алиссум,

амарант,

А в конце месяца: