Что сеять на огороде в апреле? Посмотрели, какие сроки нельзя пропускать белорусам для обильного урожая летом
Апрель — первый месяц начала активного садоводства в Беларуси. Да, погода ещё не радует по-настоящему тёплыми денечками. Но почва постепенно прогревается, ведь среднесуточные температуры растут, чему подтверждением - полевые работы на колхозных полях. А это значит, что настало время подготовки сада и проведения первых посевов на личных огородах.
Именно в апреле можно и нужно начинать сеять многие растения прямо в грунт. Собрали для вас небольшую памятку со списком овощей, цветов и трав, которые стоит посадить в апреле, чтобы наслаждаться пышным садом и обильным огородом в течение всего дачного сезона 2025 года.
Какие овощи посадить на огороде в апреле?
В первые недели апреля можно сеять горох и бобы, которые, кстати, вполне прилично переносят весенние заморозки. Лучше всего сажать бобы рядами через каждые 40–60 см, а горох — рядами через каждые 20–30 см. И тогда они начнут давать урожай с конца июня по август.
А вот фасоль лучше начинать сеять во второй половине апреля. Хотя для спаржевых сортов стоит подождать до мая, когда минует риск заморозков.
Также в апреле можно посадить лук и петрушку. С этим не тяните и приступайте в первой половине месяца. Свеклу же, лук-порей можно отправлять на грядки во второй половине апреля. С кукурузой подождите до конца месяца.
Некоторые овощи можно вообще сеять в течение всего апреля. Морковь, редис, укроп и шпинат прекрасно себя чувствуют при более низких температурах. Руккола также хорошо переносит весенние условия, но если посеять ее слишком поздно, она быстро зацветет.
Этот месяц хорошо подходит для посева растений с более длительным вегетационным периодом, таких как:
- ранняя кольраби,
- брюква,
- среднепоздние и поздние сорта салата,
- брокколи (для урожая в августе).
Какие ещё специи и травы посадить в апреле?
В этом месяце стоит озаботиться также посадкой ароматных трав, которые обогатят блюда самобытными белорусскими и не только ароматами. Среди них:
- мята,
- тмин,
- майоран.
Их, кстати, можно сажать как на отдельной грядке, так и вместе с овощами — например, шалфей с морковью, мяту рядом с бобовыми, а чабор с луком и чесноком.
Какие цветы стоит сажать в апреле?
Огород, дача и деревня - не только место для выращивания себе на пропитание. Красивый цветник будет радовать весь сезон, если вы не прогадаете со сроками посадки.
В начале месяца белорусам можно сеять прямо в грунт такие растения, как василек и бархатцы.
В течение апреля можно также сеять:
- резеду,
- алиссум,
- амарант,
А в конце месяца:
- кореопсис,
- хризантему,
- девясил,
- годецию.