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Опубликовано: 05.09.2025 16:33 , Обновлено: 05.09.2025

В завирусившемся в TikTok ролике семья с большим предвкушением разрезает свой первый домашний арбуз, но результат оказывается, мягко говоря, не таким, как ожидалось. В комментариях некоторые пользователи прислали фото своего урожая.

На кадрах слышно, как женщина за кадром комментирует: «Хруст был знатный!». Но когда арбуз наконец раскрывают, внутри оказывается бледно-розовая и будто бы недозревшая мякоть.

«Вот это обидно. Рано сорвала, блин!» — с досадой заключила автор.

У видео лаконичная подпись: «Нет слов».

В комментариях под роликом развернулась дискуссия на полтысячи комментариев. Одни пользователи отнеслись к заявленному весу в 15 килограммов скептически: «Это в белорусских килограммах?».

Другие принялись давать советы: «Когда хвостик засохнет полностью, тогда и надо срывать».

А третьи и вовсе заявили, что в Беларуси сладкие арбузы вырастить невозможно из-за недостатка солнца.

Впрочем, другие комментаторы тут же доказали обратное, начав делиться фотографиями своего урожая. Например, один из пользователей из Гомельской области написал: «Мы пятый год выращиваем. Большие не растут, но сладкие очень».

Ну и пока одни белорусы с переменным успехом экспериментируют на своих грядках, известная ИИ-бабушка показала, какой результат в этом году достигнут в виртуальной вселенной.