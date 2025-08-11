Садоводы посоветовали посыпать огород и газон приправой карри. Чем поможет?

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Опубликовано: 11.08.2025 12:18 , Обновлено: 12.08.2025

Карри - это индийская приправа, которую на кухне используют, в том числе и белорусы - добавляют в рис, мясо, овощи или супы. Однако, по утверждению садоводов, она также может помочь и газону, а также растениям на огороде.

Зачем посыпать огород и газон карри?

Так, представитель австралийского садоводческого объединения Deakin Community Garden объяснил, что порошок карри может помочь отпугнуть вредителей, которые хотят погрызть траву или пожрать цветы по краю газона. Среди них, например, слизни, улитки, а также насекомых, моль и гусеницы.

«Этому трюку меня научила бабушка. Она клянётся, что если положить круг из порошка карри вокруг растений, это поможет отпугнуть вредителей (знаю, это похоже на колдовство XVII века!)», — рассказал садовод.

По его словам, он также посыпает все свои растения порошком карри (особенно капусту), чтобы никто их не съел.

Садовод отметил, что сначала отлавливает улиток и переселяет подальше от овощей.

«Затем я рисую [порошком карри] небольшой круг вокруг основания стеблей капусты. Поскольку мои кусты капусты очень высокие, я также посыпаю небольшим количеством порошка листья», — поделился специалист.

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Карри спасет от муравьев в саду?

К слову, по данным британской компании по борьбе с вредителями Fantastic Pest Control, порошок карри также поможет остановить появление муравьев на вашем газоне — без необходимости прибегать к пестицидам.

“Муравьи вряд ли будут пересекать линии, посыпанные порошком карри. Все, что вам нужно сделать, это повторно наносить после дождя и при каждом повреждении линии”, — заявили специалисты.

И от… котов?

А еще приправа, по словам некоторых садоводов, может отпугнуть с вашего огорода или сада чужих котов. Всё потому, что они не любят резких запахов, которым и обладает карри.

[inf]Кошачьи фекалии могут быть вредны для растений, поскольку они могут занести в почву вредные бактерии и паразитов, которые затем при употреблении в пищу могут попасть на фрукты и овощи, что может представлять опасность для здоровья.[/inf]

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