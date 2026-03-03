Жителю Гродно грозит до 4 лет тюрьмы за 4 возврата товаров на маркетплейсы

Опубликовано: 03.03.2026 12:04 , Обновлено: 03.03.2026

В милиции Гродно рассказали подробности уголовного дела, которое возбудили против 25-летнего жителя областного центра за возврат товаров на маркетплейсы. За четыре эпизода возврата мужчине теперь грозит до 4 лет тюрьмы.

Дело в том, что молодой человек попытался заработать на возврате товаров, обманывая продавцов. Схема мошенничества была довольно любопытной: он заказывал на маркетплейсе два одинаковых товара - дорогостоящий оригинал популярного бренда и его дешёвую копию. После получения товара оригинал он перепродавал по цене чуть ниже рыночной, а копию возвращал продавцу через пункте выдачи маркетплейса, но с один важным нюансом - возвращал он её под видом оригинала.

По информации гродненских правоохранителей, такую схему “лёгкого заработка” мужчина успел провернуть как минимум четыре раза, прежде чем его разоблачили. В правоохранительные органы о махинациях недобросовестного покупателя сообщила служба безопасности маркетплейса.

В результате сумму материального ущерба от действий предприимчивого жителя Гродно оценили более чем в 4 тысячи рублей, а самого молодого человека задержали. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное повторно», за что ему может грозить тюремный срок до 4 лет.