Жители Гродненской области создали самогонный завод на колесах. Как это работало?

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Опубликовано: 01.05.2023 12:34 , Обновлено: 01.05.2023

В МВД сообщили, что выявили новое слово техники в самоговарении в Беларуси. В Свислочском районе задержали мини-завод на колесах.

“В Свислочском районе милиционеры вместе с инспекторами природоохраны задержали в лесу с поличным при изготовлении самогона двоих местных жителей”, - рассказали в МВД.

Новое слово в самоговарении создали 29- и 37-летний изобретали. Для чего срезали у старого УАЗа крышу, внутрь на весь грузовой объем автомобиля вмонтировали самогонный аппарат, затем установили крышу на место.

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Чтобы не попасться милиции, мини-завод не стоял на месте, а ездил по Беловежской пуще, останавливаясь в разных местах для изготовления алкоголя. Также в колонне сопровождения были два автомобиля с котлом для подогрева и мукой.

При таких невероятных технологиях на колесах, силовики смогли изъять только 60 литров готового продукта, зато более шести тонн браги.