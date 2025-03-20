Жителей одного района Минска предупредили о перебоях с отоплением из-за повреждения теплосети

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Опубликовано: 20.03.2025 16:09 , Обновлено: 20.03.2025

"Минскэнерго" предупредил жителей столичного микрорайона Сухарево о возможных перебоях в подаче тепла. Виной тому повреждение тепловой сети в районе улицы Шаранговича, которое специалисты выявили около 14:00 20 марта. Узнали, по каким адресам может пропасть отопление.

Согласно информации “Минскэнерго”, повреждение теплосети произошло в районе дома 82 по улице Шаранговича. Причины повреждения там не назвали, однако заверили, что сотрудники филиала “Минские тепловые сети” уже “активно занимаются локализацией” и устранением повреждения.

“Мы прилагаем максимальные усилия для скорейшего восстановления стабильного теплоснабжения”, - заявили а организации.

Для этого порядка 30 домов специалисты максимально переподключили потребителей к резервным источникам. Тем не менее, на двух улицах всё же не исключены перебои в подаче тепла. Речь, в частности, о следующих адресах:

улица Панченко 38, 40, 42, 44, 46,

улица Сухаревская 33, 39, 41, 45, 51, 55, 59, 61, 63, 65.

Между тем, в Сети появились первые видео прорыва на теплосети.

Обновлено Как сообщили в «Минскэнерго», повреждённый участок теплосети на улице Шаранговича локализован, утечка сетевой воды остановлена. По состоянию на 18:00, 15 сотрудников из двух аварийно-восстановительных бригад и бригады РТС № 8 продолжают работы по откачке воды из тепловой камеры. Это необходимо для обеспечения доступа персонала и проведения ремонтно-восстановительных работ. Задействована спецтехника: автокран, экскаватор и два самосвала.

https://www.youtube.com/watch?v=FuY-W_5cL_8&ab_channel=StockVideo