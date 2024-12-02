«Заходите понырять» - В «Минск-Мире» канализация затопила подъезд жилой многоэтажки

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Опубликовано: 02.12.2024 11:55 , Обновлено: 02.12.2024

Жители одной из многоэтажек в столичном квартале "Минск-Мир" выложили в интернет видео "потопа" в одном из подъездов. Оказалось, что лобби подъезда затопила засорившаяся канализация.

ЧП произошло 29 ноября в доме №24 по улице Н. Теслы, которое носит название “Ницца” (все дома в жилом комплексе имеют свои условные “имена”). Как видно на кадрах видео, которое выложил в TikTok один из жильцов для придания проблемы огласке (на видеоплатформе - под ником kry_007_), водой затопило всю лестничную площадку на первом этаже.

Некоторые комментаторы под видео пошутили, что так и было задумано застройщиком - мол, это “элитная недвижимость с бассейном”. Однако автор ролика шутку не оценил, отметив, что “бассейн предусмотрен не был”, и пригласил шутников: “Заходите понырять”.

В компании “Хэппи Планет”, которая отвечает за обслуживание этого дома, агентству “Минск-Новости” пояснили, что подъезд подтопило канализацией, причём ответственность за произошедшее возложили на жильцов: по словам представителей управляющей компании засор канализации произошёл из-за “нарушений правил пользования системой”.

Причём устранить проблему с первого раза специалистам не удалось: спустя всего несколько часов после того, как были прочищены трубы (сообщается, что из них извлекли тряпки, салфетки и прочий бытовой мусор), аварийной службе возвращаться на прежнее место по той же причине.

Устранять проблему решили более радикально: часть стояков с горячей и холодной водой перекрыли - “для исключения подтопления мест общего пользования”, оставив жильцам лишь доступ к санузлу на первом этаже, и вызвали городскую аварийную службу. Только на следующий день с помощью специального автомобиля провели гидродинамическую промывку канализационной системы, а затем — её телеинспекцию, после чего вернули жильцам воду.