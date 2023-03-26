Взрыв китайского электромобиля в Жодино попал на видео

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Опубликовано: 26.03.2023 11:57 , Обновлено: 26.03.2023

В Жодино Минской области 25 марта взорвался китайский электромобиль Zotye E200. Это произошло в момент, когда спасатели приехали и принялись его тушить.

В итоге, из-за взрыва легковой автомобиль представляет из себя лишь груду обломков.

На данный момент, причина пожара и взрыва не установлена. Следственные органы рассматривают версию о нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Т.е. Zotye E200 мог взорваться во время подзарядки из-за короткого замыкания.

А вот так электромобиль должен выглядеть, когда не взрывается:

[info_b]Zotye E200 — электромобиль, выпускавшийся китайской компанией Zotye в 2016—2021 годах. В 2018 году его показали в Беларуси, а в 2019 году даже провел пробную сборку, выпустив всего пару десятков штук (по словам директора завода «Юнисон»). На этом всё и закончилось.

Модель оснащена электродвигателем постоянного тока мощностью 82 л. с. и крутящим моментом 170 Нм. Максимальная скорость составляет 150 км/ч при 220 км. Напряжение аккумулятора варьируется от 24,5 до 31,9 кВтч.[/info_b]