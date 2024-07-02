"Вылез из зарослей" - На видео сняли прогулку абсолютно голого мужчины на границе Беларуси и Польши

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Опубликовано: 02.07.2024 12:55 , Обновлено: 02.07.2024

На пункте пропуска "Тересполь - Брест" на польско-белорусской границе 1 июля заметили абсолютно голого мужчину, который прогулялся и даже пробежался вдоль очереди машин. Впоследствии его задержали пограничники.

Известно, что это была очередь на въезд в Беларусь, однако точно неизвестно, как там появился голый мужчина. «В очереди сказали, что он вылез к людям из каких-то зарослей. До этого перелез через ограждения, причем делал это с риском для некоторых частей тела», — рассказал порталу NewGrodno.by очевидец.

На кадрах видно, как сначала мужчина невозмутимо прошел мимо машин в очереди, а затем пробежался.

«Мужчина вел себя неадекватно, плохо ориентировался в пространстве и оказал сопротивление пограничному наряду”, - сообщил о задержании официальный представитель Госпогранкомитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский.

По информации ведомства, мужчина хотел перейти госграницу из Польши без одежды и документов. Также, дополнили в ГПК, проведенное медосвидетельствование показало наркотическое опьянение задержанного.

Его личность пока неизвестна, мужчину поместили в изолятор временного содержания.