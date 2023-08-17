Возле Сейма Литвы нашли коробку с надписью «бомба» на русском. Что было внутри?

Опубликовано: 17.08.2023 13:48 , Обновлено: 17.08.2023

Утром 17 августа у двери офиса, находящегося напротив здания парламента Литвы, обнаружили коробку с надписью на русском "бомба".

Полиция ввела план «Щит», к месту приехали саперы, пожарные, спасатели и скорая, написала delfi.lt.

Фоторепортер издания рассказал, что на месте происшествия прозвучал выстрел. Скорее всего, коробку уничтожили из специального оружия.

Через пару часов план «Щит» прекратили: коробка оказалась пустой.