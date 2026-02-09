Вот как за минуту потерять 45 BYN. Милиция устроили в центре Минска социальный эксперимент с ИИ

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Опубликовано: 09.02.2026 13:57 , Обновлено: 09.02.2026

Милиция устроили на одной из центральных улиц Минска социальный эксперимент, наглядно показав, как буквально за минуту можно лишиться денег "благодаря" достижениям искусственного интеллекта (ИИ).

Милиция регулярно предупреждает белорусов об опасностях, которые таят в себе современные технологии, если они попадают в руки злоумышленников. А те, увы, чаще всего более подкованы в вопросах цифровой безопасности, чем большинство обывателей, и активно используют последние IT-разработки.

Так, именно благодаря развитию ИИ мошенники вывели на новый уровень популярную некогда схему “Мама, я попал в ДТП”. По ней аферисты по телефону выманивали деньги у доверчивых людей, представляясь их близкими - под предлогом какого-то ЧП уговаривали их срочно перевести деньги. Но было в этой схеме одно очень слабое звено - голос звонящего. Чтобы обойти этот момент, мошенники могли представляться врачом “скорой”, милиционером или представителем другой госструктуры.

Но с развитием ИИ всё стало проще. Сегодня он может подделать любой голос, причём в буквальном смысле - за считанные секунды. Так что всё, что нужно мошенникам, чтобы сфабриковать вашу личность - это получить образцы вашего голоса. Например, взломав аккаунт в одном из мессенджеров, где многие из нас ежедневно отправляют десятки голосовых сообщений.

Именно такой сценарий разыграли столичные милиционеры с девушкой, согласившейся поучаствовать в социальном эксперименте. Поговорив с ней буквально минутку и записав её голос, они тут же состряпали голосовое для её мамы. В нём девушка якобы просит перевести 45 рублей мастеру по маникюру, поскольку у неё самой “не работает банкинг”.

В результате женщина без лишних вопросов перевела деньги, куда потребовал “ИИ-клон” её дочери, доказав, как просто в наши дни стать жертвой мошенников, вооружённых новыми технологиями.

Кстати, деньги маме участницы социального эксперимента пообещали вернуть, а белорусов в очередной раз призвали сохранять бдительность и в подобных ситуациях прежде чем перечислять деньги на чужую карту, обязательно созвониться с получателем, даже если деньги у вас просят с аккаунта родного человека.