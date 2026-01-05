Водитель в Минске снял на видео как сбил 14-летнюю девочку

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Опубликовано: 05.01.2026 20:06 , Обновлено: 05.01.2026

Минская ГАИ сообщила, что в понедельник, 5 января, на улице Сурганова водитель, нарушив ПДД, проехал на запрещающий светофор и сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку.

Инцидент произошел в 17:00. Обстоятельства происшествия стали известны почти сразу, так как на Renault Duster нарушителя был установлен видеорегистратор. Он то и записал, как водитель не затормозил на мигающий зелёный, хотя мог, и поехал через перекресток на запрещающий жёлтый.

В итоге он наехал на вышедшую на пешеходный переход на 14-летнюю девочку, та двигалась на зеленый сигнал светофора. Школьницу доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

Согласно ПДД Беларуси, желтый сигнал светофора запрещает движение, кроме случаев когда для остановки водителям необходимо применить экстренное торможение, а также в случае завершения маневра, начатого на зеленый сигнал светофора.