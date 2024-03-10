Водитель в центре Минска въехал на дорожный знак

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Опубликовано: 10.03.2024 18:35 , Обновлено: 10.03.2024

В ГАИ Минска сообщили, что примерно в 14:40 10 марта 48-летний водитель автомобиля KIA въехал на дорожный знак, стоящий на разделительной полосе на улице Немига.

Как оказалось, водителю стало плохо за рулём. Однако в результате ДТП ни мужчина, ни его пассажиры не пострадали. Хотя само транспортное средство “получило механические повреждения”.

Госавтоинспекция напомнила в связи с ДТП, что “управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено”.