Водитель показал, что стало с его машиной после столкновения с лосем на Минщине

🎥 Видео

Опубликовано: 15.09.2024 12:10 , Обновлено: 15.09.2024

Утром 9 сентября водитель ехал на работу из Фаниполя в Минск. На дорогу внезапно выбежал лось - столкновения избежать не удалось. Водитель получил незначительные травмы, а вот машина - серьезные повреждения.

Водитель авто рассказал, что в последний момент успел резко вывернуть руль вправо и “лечь” на коробку передач. Это, со слов мужчины, и спасло ему жизнь. Момент столкновения с животным попал на видео.

А вот что произошло с машиной: лобовое стекло треснуло, вмятыми оказались часть крыши и капота. Лось погиб на месте.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

“Я в полном порядке, спасибо крепкой машине … Разбил немного голову”, - рассказал водитель, передал портал Onliner.