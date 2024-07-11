Во Франции загорелся знаменитый собор в Руане

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Опубликовано: 11.07.2024 15:02 , Обновлено: 11.07.2024

В Сети появились видео с пожара в Руанском соборе во Франции. Во время ремонтных работ загорелся шпиль знаменитого здания.

Точные причины возгорания пока не установлены. Известно, что пожар начался около полудня 11 июля. Огонь охватил шпиль Руанского собора, который находится на ремонте с 2015-го года.

Местные СМИ сообщили, что здания оцепили, а к тушению пожара привлекли 63 пожарных и 33 единицы техники.

[info_b]Руанский собор входит в список национального наследия Франции. Католический кафедральный собор в готическом стиле был построен в период между 1825 и 1876 годами. Высота Руанского собора достигает 151 метра, и до 1880 года он считался самым высоким зданием в мире.[/info_b]