Власти Витебска разрешили вернуться в квартиры жильцам многоэтажки, где просела плита перекрытия

Опубликовано: 08.01.2026 16:09 , Обновлено: 08.01.2026

В Витебском облисполкоме (областном исполнительном комитете) сообщили, что эвакуированным из многоэтажки жильцам уже к вечеру разрешат вернуться домой. Чиновники отчитались о том, что восстановительные работы идут.

По данным облисполкома, первый этап завершится уже сегодня. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Витебского горисполкома (городского исполнительного комитета) Игорь Дунец рассказал, что тепло, воду и газ в пострадавшем доме не отключали.

Всего эвакуации подверглись жильцы 36 квартир одного подъезда, где и произошло провисание потолочной плиты на первом этаже.

На место инцидента приехали не только спасатели, но и коммунальщики, которые занялись обследованием конструкций здания.