Власти Витебска разрешили вернуться в квартиры жильцам многоэтажки, где просела плита перекрытия
В Витебском облисполкоме (областном исполнительном комитете) сообщили, что эвакуированным из многоэтажки жильцам уже к вечеру разрешат вернуться домой. Чиновники отчитались о том, что восстановительные работы идут.
По данным облисполкома, первый этап завершится уже сегодня. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Витебского горисполкома (городского исполнительного комитета) Игорь Дунец рассказал, что тепло, воду и газ в пострадавшем доме не отключали.
Всего эвакуации подверглись жильцы 36 квартир одного подъезда, где и произошло провисание потолочной плиты на первом этаже.
На место инцидента приехали не только спасатели, но и коммунальщики, которые занялись обследованием конструкций здания.
“Будет проведена тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего, дана оценка технического состояния здания и выработаны меры по устранению последствий, восстановлению жилищного фонда и обеспечению безопасности жильцов”, - пообещали в облисполкоме.