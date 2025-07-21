"Не поддаваться панике" - Власти Бреста ответили на слухи о выбросах на производстве канифоли

Опубликовано: 21.07.2025 10:23 , Обновлено: 21.07.2025

Брестский городской исполнительный комитет 21 июля прокомментировал сообщения о "сильной вони" в городских микрорайонах Дубровка и Речица, а также вблизи деревни Козловичи и агрогородка Клейники. Утром в городских чатах появилась информация о предполагаемых выбросах с производства канифоли.

В официальном Telegram-канале Брестского городского исполнительного комитета “Любимый Брест” информацию о выбросах, из-за которых у некоторых людей якобы появилась тошнота и резь в глазах, не подтвердили. Там заявили, что на данный момент в местную службу МЧС “никаких сообщений о подобных инцидентах не поступало”. На официальном сайте Брестского областного управления МЧС никакой информации о каких-либо производственных ЧП нет, равно как и комментариев или сообщений о якобы имевших место выбросах с производства канифоли.

[info_b]На территории свободной экономической зоны “Брест” находится цех по производству эфира канифоли ООО “СТиМ”.

Пары и пыль канифоли могут при вдыхании вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции и астму. Кроме того, пыль канифоли является взрывоопасным и горючим веществом.[/info_b]

Местных жителей призвали “не поддаваться панике” и “критически относиться к информации из непроверенных источников”, а также не распространять такую непроверенную информацию. “Это может посеять панику и затруднить работу экстренных служб”, - предупредили в брестской мэрии.

В случае, если кто-либо действительно почувствует сильный неприятный запах, который может указывать на наличие опасных веществ в воздухе, городские власти призвали незамедлительно сообщить об этом в МЧС или милицию.