Власти Бреста опровергли фейк про надпись на тротуаре
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Власти Бреста опровергли информацию о появлении на тротуарной плитке в центре города надписи «Брест — русский город». Такое сообщение опубликовал Telegram-канал горисполкома.
По их информации, в брестских чатах стало распространяться фото с надписью «Брест — русский город», якобы нанесённой на плитку на улице Советской. В официальном канале горисполкома это изображение назвали «фейком».
«Будьте бдительны и не распространяйте непроверенную информацию!», — передал канал городских властей. К посту прикреплено и настоящее фото без какой-либо надписи.
Позже фотографию с полностью совпадающим ракурсом опубликовал и Telegram-канал «БрестСИТИ — новости». На этом снимке надписи на плитке также нет.
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