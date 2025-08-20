Власти Бреста опровергли фейк про надпись на тротуаре

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Опубликовано: 20.08.2025 16:35 , Обновлено: 20.08.2025

Власти Бреста опровергли информацию о появлении на тротуарной плитке в центре города надписи «Брест — русский город». Такое сообщение опубликовал Telegram-канал горисполкома.

По их информации, в брестских чатах стало распространяться фото с надписью «Брест — русский город», якобы нанесённой на плитку на улице Советской. В официальном канале горисполкома это изображение назвали «фейком».

«Будьте бдительны и не распространяйте непроверенную информацию!», — передал канал городских властей. К посту прикреплено и настоящее фото без какой-либо надписи.

Фото: t.me/brestgik

Позже фотографию с полностью совпадающим ракурсом опубликовал и Telegram-канал «БрестСИТИ — новости». На этом снимке надписи на плитке также нет.