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В Жодино женщина попала под поезд

В Жодино женщина попала под поезд
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В Жодино Минской области утром 5 февраля женщина попала под поезд. Спасатели достали ее и передали медикам скорой помощи для госпитализации.

По [link href=“https://t.me/mchs112by/8397” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] МЧС, это произошло на станции “Жодино-Южное”. Как именно женщина попала под поезд, там не уточнили. Скорее всего, поезд наехал на нее, но не понятно, при каких условиях.

Больше никаких подробностей в МЧС не сообщили. О состоянии пострадавшей тоже пока не известно.

 

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