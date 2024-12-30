В Житковичском районе легковушка столкнулась с маршруткой

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Опубликовано: 30.12.2024 11:37 , Обновлено: 30.12.2024

В Житковичском районе Гомельской области вечером 29 декабря автомобиль BMW столкнулся с маршруткой. Для медобследования в больницу привезли, по информации Следственного комитета (СК), 11 человек из микроавтобуса.

По данным ведомства, авария случилась в 23:50, маршрутка ехала в попутном легковушке направлении. “Водитель немецкой иномарки бросил машину и скрылся с места происшествия”, - [link href=“https://t.me/skgovby/12364” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в СК.

По предварительной информации, госпитализация среди пострадавших понадобилась 8-летнему ребенку и двум взрослым. Водителя BMW задержали с признаками алкогольного опьянения.

Следователи попросили очевидцев ДТП сообщать какую-либо информацию об аварии по телефону +375447738450.