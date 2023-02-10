В Жабинковском районе утонули двое детей
В агрогородке Большие Яковчицы Жабинковского района Брестской области утонули двое детей. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Происшествие случилось 9 февраля.
По предварительным данным, двое братьев 6 и 8 лет играли на улице, но вечером не вернулись домой. В милицию обратилась их бабушка.
Позже детей нашли в искусственном водоеме на соседнем участке без признаков жизни.
В СК полагают, что дети могли проверять крепость льда, однако он их не выдержал.
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