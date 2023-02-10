В Жабинковском районе утонули двое детей

Опубликовано: 10.02.2023 09:57 , Обновлено: 10.02.2023

В агрогородке Большие Яковчицы Жабинковского района Брестской области утонули двое детей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Происшествие случилось 9 февраля.

По предварительным данным, двое братьев 6 и 8 лет играли на улице, но вечером не вернулись домой. В милицию обратилась их бабушка.

Позже детей нашли в искусственном водоеме на соседнем участке без признаков жизни.

В СК полагают, что дети могли проверять крепость льда, однако он их не выдержал.