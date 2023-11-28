В Японии мужчину осудили за организацию операций по трансплантации органов в Беларуси

Опубликовано: 28.11.2023 15:47 , Обновлено: 28.11.2023

Окружной суд Токио 28 ноября вынес приговор руководителю японского некоммерческого фонда за организацию операций по трансплантации органов в Беларуси. Оказалось, что операции для двух тяжелобольных пациентов организовали и провели, не получив предварительное разрешение правительства.

Как следует из материалов дела, представленных в суде, Хиромичи Кикучи в прошлом году организовал две операции - для мужчины, которому потребовалась трансплантация почек, и для другого пациента, которому пересадил печень. Причем во втором случае трансплантация оказалась неудачной - в скором времени состояние пациента после пересадки ухудшилось, и он скончался.

После задержания Хиромичи Кикучи в феврале этого года выяснилось, что, выступая посредником между пациентами и белорусскими медцентрами, в которых проводились операции, подсудимый взял 18,5 млн иен (около 124 тыс. долларов) в первом случае и 33 млн иен (около 220 тыс. долларов) - во втором.

Как сообщил японский телеканал NHK, суд признал мужчину виновным, приговорив к 8 месяцам тюремного заключения и оштрафовав его некоммерческую организацию на 1 млн иен (около 6,7 тыс. долларов). Это первый приговор, который в Японии выносят по статье за несанкционированную властями организацию операций по трансплантации органов за рубежом.

Вынося приговор, судья признал, что подсудимый помог пациентам, нуждавшимся в трансплантации, оперативно получить помощь (буквально за несколько месяцев, тогда как в Японии им пришлось бы ещё долго стоять в очереди на пересадку). Однако судья расценил это как “существенный подрыв справедливой возможности для пациентов получить трансплантацию органов”.

Впрочем, сам Хиромичи Кикучи виновным себя не признал и подал апелляцию в высшую инстанцию.