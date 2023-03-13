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В Витебской области на трассе М1 перевернулся микроавтобус

В Витебской области на трассе М1 перевернулся микроавтобус
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На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ перевернулся микроавтобус с гражданами России. Об этом 13 марта сообщили в белорусском Министерстве здравоохранения.

Происшествие произошло на 526 км дороги.

Предварительно, в маршрутке было 7 пассажиров. Из них 6 попали в больницу с различными травмами, ушибами, резаными ранами.

Их доставили в Толочинскую и Оршанские больницы.

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Как рассказали в ГАИ Витебской области, по предварительной информации, 57

  • летний водитель автомобиля «Hyundai» не справится с управлением, в результате чего автомобиль занесло и транспортное средство опрокинулось.

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