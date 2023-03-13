В Витебской области на трассе М1 перевернулся микроавтобус

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Опубликовано: 13.03.2023 09:09 , Обновлено: 11.09.2023

На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ перевернулся микроавтобус с гражданами России. Об этом 13 марта сообщили в белорусском Министерстве здравоохранения.

Происшествие произошло на 526 км дороги.

Предварительно, в маршрутке было 7 пассажиров. Из них 6 попали в больницу с различными травмами, ушибами, резаными ранами.

Их доставили в Толочинскую и Оршанские больницы.