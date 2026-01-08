В Витебске в многоэтажке просела плита перекрытия

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Опубликовано: 08.01.2026 15:24 , Обновлено: 08.01.2026

В МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям) Беларуси сообщили, что в областном центре Витебске около 12:28 спасатели получили сообщение о происшествии в одной из многоэтажек. Оказалось, что в доме просела межэтажная плита в квартире дома по проспекту Победы.

Сотрудники подтвердили, что на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошло проседание межэтажной железобетонной плиты потолочного перекрытия размером 1,5х6 м.

“На время обследования строительных конструкций работники МЧС из подъезда эвакуировали 34 человека, из них 4 детей. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается. На месте работает городская комиссия по ЧС (чрезвычайной ситуации)”, - сообщили в ведомстве.

К месту происшествия прибыло 6 единиц техники.