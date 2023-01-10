В Витебске призвали ловить на железной дороге людей, одетых в ЖД-форму

Опубликовано: 10.01.2023 19:02 , Обновлено: 10.01.2023

На официальном ТГ-канале Витебского отделения Белорусской железной дороги призвали сотрудников ловить на железной дороге "подозрительных" людей. Причем попросили задерживать даже тех, кто одет в сигнальный жилет или похожую на ж.д. форму.

“Если выявили посторонних - сообщите дежурному по отделению, руководителю, или милиции (номер 102 с любого телефона). Незнакомый человек в сигнальном жилете или в похожей на ж.д.форму одежде - не обязательно железнодорожник! Возможно, это злоумышленник”, - предупредили железнодорожников в Витебском отделении БелЖД.

Там пообещали, что те сотрудники, которые “проявят бдительность”, и выявят посторонних - будут “отмечены и награждёны.