В Витебске посетительница магазина напугала грабителя с ножом своей невозмутимостью

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Опубликовано: 22.09.2022 09:41 , Обновлено: 22.09.2022

В Витебске неизвестный мужчина напал с ножом на кассира продовольственного магазина и стал требовать деньги. Местная милиция опубликовала видео с просьбой помочь установить его личность. Однако белорусы обратили внимание не только на нападавшего. Их впечатлила невозмутимость посетительницы магазина.

Инцидент произошел днем 20 сентября, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В магазин по улице Карла Маркса, 53 зашел неизвестный. Он подошел к одному из кассиров, достал нож и стал требовать отдать деньги. После того, как продавщица отказалась это делать, мужчина приставил к ее горлу нож и вновь повторил требование.

Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что в магазине в этот момент присутствовали две посетительницы. Одна из них в момент нападения немного отошла. А другая осталась невозмутимой. Она спокойна переставила корзину, переложила в нее свою авоську и, неспешно направилась к нападавшему, видимо, чтобы помочь кассиру освободиться.

Туда же побежал и сотрудник магазина. Злоумышленник, испугавшись, сбежал.

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Сейчас милиция ищет подозреваемого и просит помочь в опознании.

Его приметы: на вид 25-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения.

Был одет: куртка синего цвета с капюшоном с белыми вставками в области молнии и боковых карманов, темные штаны, кроссовки темного цвета с белой подошвой, на голове капюшон светлая шапка с рисунком в виде звезды, черная медицинская маска. На правой ноге носовая часть ботинка зафиксирована к подошве изолентой синего цвета.

Вы можете сообщить информацию о нем по телефону «102». Милиция пообещала анонимность и вознаграждение.

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